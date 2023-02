Meteo, le previsioni di questa settimana: sole e temperature in rialzo sull’Italia

Bel tempo e clima mite in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un rinforzo dell'alta pressione che, determinerà per tutta la settimana, una fase stabile e mite da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, lunga fase di calma meteorologica con sole e clima mite

Un potente e vasto campo di alta pressione è in consolidamento sull’Europa e sull’Italia favorendo un clima mite e stabile nel nostro paese. Si preannuncia una settimana di sole con temperature in rialzo quasi ovunque. Al via una lunga fase di calma meteorologica che dovrebbe durare fino al 21-22 di febbraio. Dopo il passaggio della perturbazione numero 6 del mese, prevista al Sud e Sicilia nella giornata di lunedì 13 febbraio, le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano un aumento considerevole delle temperature con valori di gran lunga superiori alla norma. Una vera e proprio anomalia che toccherà anche le Alpi dove lo zero termico è previsto verso i 3000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 13 febbraio: nuvole in Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata, Calabria e Isole. Non sono da escludere delle sporadiche ed occasionali piogge in Calabria e Sicilia. Nel resto del paese sole e bel tempo. Le temperature in aumento quasi ovunque con valori che sfioreranno i 15-16° al Nord.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Per la giornata di martedì 14 febbraio, bel tempo e sole da Nord e Sud. Cielo sereno con qualche possibile annuvolamento solo su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nelle prime ore del mattino, invece, possibili gelate al Centro-Nord con nebbia in pianura padana, valli di Toscana e Umbria. In sensibile aumento le temperature che toccheranno valori ben superiori alla media del periodo con picchi di anche 15-16°.

Anche mercoledì 15 febbraio bel tempo e clima stabile in tutta Italia. Qualche nuvola potrebbe presentarsi solo in Puglia, Calabria e Sicilia. Ancora in aumento le temperature da Nord a Sud. Nei giorni successi l'indiscussa protagonista resta l'alta pressione per via del passaggio di un vasto Anticiclone che toccherà buona parte del Continente. Sono da escludere piogge e rovesci in Italia con il ritorno della siccità che favorirà l'accumulo di sostanze inquinanti al Nord e sulle regioni tirreniche.