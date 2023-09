Meteo, previsioni della settimana: alternanza di caldo e maltempo. Piogge e venti in arrivo dai Balcani

Settembre inizia con un clima variabile caratterizzato dall'alternarsi di caldo e maltempo. Dopo giorni d'estate, alcune regioni dovranno fare i conti con il ritorno del maltempo per l'arrivo di una massa d'aria proveniente dai Balcani. Ecco le previsioni meteo della settimana.

Meteo Italia, stop al caldo per qualche giorno: tornano le piogge

L'inizio della prima settimana di settembre è climaticamente incerto. Al Nord bel tempo con sole e temperature miti, mentre le regioni del Sud sono interessate da venti freschi in arrivo dai Balcani. Nuvole e piogge in buona parte delle regioni meridionali con le temperature in calo. L'intensificarsi dell'alta pressione lungo il Mediterraneo occidentale ha favorito un clima estivo con caldo, sole e temperature al di sopra della norma con valori di +8-12°. Tempo stabile in buona parte del paese, ma con un calo termico previsto tra oggi, lunedì 4 settembre, e mercoledì 6 settembre per l'arrivo di una massa d'aria fresca dai Balcani. Queste correnti d'aria fresca si faranno sentire con maggiore insistenza lungo le regioni adriatiche, meridionali e Sicilia. Da metà settimana torna il caldo con l'alta pressione e una impennata delle temperature che sfioreranno i 33-35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 4 settembre: cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni di Nord-Ovest, settori tirrenici e Sardegna. Annuvolamenti e rischio di piogge al Sud e in particolare nelle regioni più estreme tra cui la Calabria. In calo le temperature con valori massimi al di sotto dei 27°, mentre la colonnina di mercurio segnerà un picco di 35-36° nel settore occidentale. Anche martedì 5 settembre bel tempo soleggiato in buona parte del paese con rischio di annuvolamenti sul Nord-Ovest, settori interni di Abruzzo e Molise e al Sud tra il Salento e la bassa Campania, Calabria e Sicilia. Non si escludono rovesci e temporali in Calabria, Sicilia e lungo l’Appennino abruzzese. Stabili o in calo le temperature.

Meteo, clima instabile da Nord a Sud per una circolazione depressionaria

Da metà settimana è previsto l'arrivo di una circolazione depressionaria nelle regioni del Sud con un clima instabile e variabile, mentre l'alta pressione si farà ancora più insistente nelle regioni del Centro-Nord con una nuova ondata di caldo e sole. Mercoledì 6 settembre bel clima con sole e temperature miti nelle regioni del Centro-Nord; solo al Sud rischio piogge in Calabria e Sicilia. Ancora in crescita le temperature nelle regioni centro-settentrionali, mentre restano stabili al Sud.

Da giovedì 7 agosto è previsto un lieve peggioramento del clima al Sud e Isole con l'arrivo di una marcata instabilità. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature estive. Si tratta solo di un fase passeggera, visto che per il secondo weekend di settembre è previsto il dominio dell'alta pressione con il ritorno di una lunga fase di tempo stabile e temperature al di sopra della media stagionale.