Meteo, le previsioni dei prossimi giorni in Italia: giornate tra sole e caldo

Si preannuncia una settimana di sole e caldo in Italia complice il rinforzo dell'alta pressione lungo tutto stivale con le temperature in aumento verso valori di stampo primaverile. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, alta pressione con temperature primaverili

La primavera astronomica, prevista per mercoledì 20 alle ore 4.06 (locali), segna l'arrivo in Italia di un clima primaverile da Nord a Sud complice il rinforzo dell'altra pressione. Sole e bel tempo tutto lo stivale con le temperature che aumenteranno di anche 5-6° per la rimonta da ovest di un promontorio anticiclonico in grado di assicurare nel Paese clima mite e stabile fino alla giornata di giovedì 21 marzo. La tendenza meteo per la parte finale della settimana è ancora incerta, visto che è previsto il passaggio di una debole e veloce perturbazione, la n.8 del mese, che da venerdì 22 marzo riporterà una fase instabile al Centro-Sud e Sicilia. Attenzione però: tutto potrebbe cambiare nel weekend delle Palme quando il passaggio della perturbazione n.9 di marzo segnerà l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare con un calo sensibile delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 19 marzo 2024: nuvole sul medio Adriatico e al Sud peninsulare con il rischio di piogge tra Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata e nord della Calabria. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento con schiarite, mentre nel resto del paese si delinea sole e bel tempo. Non si escludono nelle prime ore del mattino banchi di nebbia tra Lombardia orientale, Veneto ed Emilia e in Toscana. Temperature in aumento al Nord, al Centro e Campania con valori intorno a 20 gradi. Nella giornata di mercoledì 20 marzo tempo stabile e in prevalenza soleggiato con il rischio di passeggere velature al Nord e nubi basse in mattinata su Piemonte, nord e ovest della Lombardia, nord del Veneto e del Friuli, in successivo diradamento. Stabili le temperature.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Da giovedì 21 marzo cambia tutto; a cominciare dalle regioni del Nord per l'influsso di correnti settentrionali che riporteranno deboli e scarse precipitazioni sulle zone alpine settentrionali e nuvolosità in transito al Nord. Con il passare delle ore questa fase perturbata interesserà anche le regioni del Centro e da venerdì 22 marzo gli effetti si faranno sentire anche al Sud e Sicilia con il rischio di piogge. Il passaggio della perturbazione n.8 di marzo sarà accompagnata anche dal rinforzo dei venti settentrionali.

Nel weekend è previsto il passaggio di una perturbazione ancora più forte ed intensa, la n.9 del mese, che investirà le regioni del Nord con forti ed intense piogge, ma anche nevicate sull’arco alpino. Da domenica 24 marzo gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel Nordest e nelle regioni centro-meridionali. In calo anche le temperature complice l'arrivo di una massa d'aria più fredda che farà scendere i valori anche sotto la norma stagionale.