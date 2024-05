Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: Italia divisa a metà?

Ultimi giorni del mese di maggio all'insegna di una instabilità climatica che vede il Nord nella morsa del maltempo complice l'arrivo di due nuove perturbazioni con piogge, rovesci e fenomeni temporaleschi anche intensi. Da giovedì è previsto un marcato peggioramento con il rischio di nubifragi e grandinate. E al Sud? Ecco le previsioni meteo di una Italia climaticamente divisa a metà.

Meteo, piogge da record nel mese di maggio

Non si placa l'ondata di maltempo diffusa che ha visto il mese di maggio tra i più piovosi dell'anno. Un vero e proprio record con piogge e rovesci che hanno insistito soprattutto nelle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti con una serie di danni e disagi.

In questi giorni ancora piogge complice l'arrivo di due perturbazioni: la numero 13 che attraverserà il Centro-Nord, mentre nei prossimi giorni la perturbazione n.14 che sarà di gran lunga più intensa e colpirà soprattutto le regioni del Nord con nuove situazioni di potenziale criticità per rischio di nubifragi e accumuli notevoli. Ancora incerte, invece, le previsioni meteo per weekend del 2 giugno.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 29 maggio: bel tempo con sole in Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale. Nel resto del paese clima instabile e variabile con l'alternanza di annuvolamenti e schiarite. Piogge e rovesci sul medio versante adriatico e in Puglia e con il passare delle ore anche su Alpi e Prealpi del Nord-Ovest e sull’Appennino emiliano. Le temperature massime in aumento al Nord-Est e in Emilia e stabili nel resto del paese.

Per giovedì 30 maggio è previsto un peggioramento del clima tra la Lombardia e il Nord-Est per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Piogge e rovesci in tutta la zona di Nord-Ovest, mentre nuvolosità variabile nel resto del paese. Non si escludono rovesci o isolati temporali anche su alta Toscana, Appennino umbro-marchigiano e abruzzese e nelle zone interne della Puglia centrale. Possibili nubifragi in Lombardia.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: che tempo farà nel weekend del 2 giugno?

Gli ultimi giorni del mese di maggio sono segnati dal passaggio di perturbazioni atlantiche dirette principalmente nel Nord Italia. Clima instabile e variabile con piogge e rovesci che coinvolgeranno in minima parte anche il Centro Italia. Al Sud, invece, persiste un clima stabile con sole e bel tempo.

Nella giornata di venerdì 31 maggio è previsto il passaggio della perturbazione n.14 accompagnata da una massa d'aria fresca che farà sentire i suoi effetti con piogge battenti e possibili nubifragi e grandinate in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Non solo, i fenomeni intensi potrebbero interessare anche il resto del Nord e l’alta Toscana. Nel resto del Paese bel tempo.

Ancora incerta l'evoluzione per il weekend dell'1-2 giugno. Lo scenario più probabile vede allontanarsi l’intensa perturbazione, che lascerà alla sue spalle solo una residua instabilità. Bel tempo con sole al Sud e Isole, ma per la tendenza meteo vi rimandiamo anche ai prossimi aggiornamenti.