Meteo, previsioni prossimi giorni: tornano sole e afa

L'ultimo weekend di agosto è ancora nel segno del caldo con bel tempo, sole e temperature ben oltre la media al Centro-Sud e Isole. Al Nord, invece, gli effetti della perturbazione numero 5 del mese continuano a farsi sentire con un clima instabile e variabile. Le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo fine settimana di agosto? Le previsioni

Clima stabile e caldo nell'ultimo fine settimana di agosto con la rimonta dell'alta pressione e dell'anticiclone africano che interesserà tutta Italia. Temperature in aumento con valori intorno ai 34-35° al Nord, al Sud e Sicilia e picchi di anche 36-38° al Centro e Sardegna, che si confermano le zone più calde.

Nel weekend di venerdì 30 e sabato 31 agosto sole e temperature in aumento con le temperature che sfiorano i 36-37° al Centro Sud e Isole, mentre al Nord è in arrivo una tregua dal grande caldo con un clima instabile e variabile e il rischio di piogge lungo le Alpi e nelle aree della Val Padana. Da domenica 1 settembre è previsto un rischio di piogge e rovesci nel settore alpino occidentale e in Valle d’Aosta con l'arrivo della prima perturbazione di settembre che indebolirà il campo anticiclonico sub-tropicale.

Meteo, il caldo proseguirà anche a settembre?

Da lunedì 2 settembre l'ondata di maltempo toccherà anche le regioni del Centro attenuando così il grande caldo degli ultimi giorni. Un cambiamento climatico destinato a perdurare anche nei primi giorni di settembre anche se le previsioni delineano nelle proiezioni a lungo termine il ritorno dell'anticiclone africano.

La prima decade di settembre è nel segno ancora nel caldo con poche precipitazioni. L'ondata di calore dell'ultimo fine settimana di agosto proseguirà anche fino a 7-8 settembre con un'anomalia termica di anche 10° in più rispetto alla media del periodo. Secondo le proiezioni a lungo termine l’autunno meteorologico inizierà con il prosieguo dell'anticiclone africano con temperature superiori a 35°.