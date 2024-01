Meteo, le previsioni della prossima settimana: dopo il freddo e il gelo arriva l'alta pressione con caldo anomalo

Quest'inverno altalenante sembra destinato a continuare con le sue temperature bizzarre, e dopo un fine settimana dal sapore decisamente invernale, già lunedì i termometri torneranno a salire e ci regaleranno un clima da inizio primavera.

Meteo, prossima settimana con temperature in rialzo

Quest'inverno "pazzo" continua a offrirci anomalie termiche, e dopo un weekend freddo già nella giornata di lunedì è previsto l'arrivo di un anticiclone africano che porterà le temperature ben al di sopra delle medie di periodo. Le basse temperature che hanno caratterizzato il weekend sono infatti destinate a lasciare il posto a un'ondata di caldo anomalo già all'inizio della prossima settimana.

A partire da lunedì 22 gennaio assisteremo agli effetti dell'Anticiclone delle Azzorre, che porterà nel nostro Paese una massa d'aria mite. Sebbene non si escluda qualche annuvolamento ad alta quota al Nord e nuvole in addensamento sulle Alpi e sul Levante Ligure, il cielo sarà in prevalenza sereno su buona parte dell'Italia. I fiocchi di neve potrebbero imbiancare le aree alpine di confine a quote medio-alte.

Anche la giornata di martedì 23 si presenterà generalmente stabile e soleggiata, ad eccezione di alcuni annuvolamenti nelle aree alpine di confine. L'influsso dell'anticiclone delle Azzorre porterà sull'Italia un clima mite.

Mercoledì 24 gennaio assisteremo a un ulteriore rialzo delle temperature, che si attesteranno su valori tipicamente primaverili. A risentire maggiormente della nuova "impennata" delle colonnine di mercurio saranno in particolare la Sardegna e le aree del Nord-Ovest.

L'arrivo dell'Anticiclone sull'Italia

Il vasto campo di alta pressione che si sta avvicinando al Mediterraneo manterrà i flussi freddi artici confinati sulle regioni polari e sul Nord Europa, mentre nell'area mediterranea il clima si manterrà caldo e soleggiato.

Le anomalie termiche derivanti da questo fenomeno dovrebbero accompagnarci per gran parte della prossima settimana. Inverno finito? Le previsioni meteo fine mese lasciano ancora molta incertezza.

Al momento non è possibile dire se i⁣ Giorni della Merla - tipicamente quelli più freddi dell'inverno - vedranno il consolidarsi dell'alta pressione o se invece questa possa spostarsi verso le aree subpolari, favorendo la discesa di masse d’aria più fredda verso il Mediterraneo.‌ Se ciò dovesse accadere il vortice polare potrebbe portare di nuovo freddo e neve anche sul nostro Paese. Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguirci.