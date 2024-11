Meteo, previsioni prossima settimana: da mercoledì possibile cambio di rotta

Il fine settimana è all'insegna dell'alta pressione con un clima stabile su buona parte d'Italia. Tutto cambia da metà settimana con il passaggio di una violenta perturbazione che riporterà piogge e maltempo e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, weekend segnato dall'alta pressione e clima stabile

Clima stabile nel weekend in Italia complice la temporanea rimonta dell'alta pressione che garantirà l'assenza di piogge, ma la presenza di nebbie in pianura Padana. Da domenica 17 novembre è previsto il primo cedimento della struttura anticiclonica con l'arrivo di aria umida dal Mediterraneo occidentale. A metà settimana è previsto un cambio di rotta con l'arrivo di una nuova perturbazione e il ritorno di piogge, maltempo e freddo.

I modelli confermano una fase meteorologica più movimentata e turbolenta lungo tutto lo stivale per l'arrivo di tre perturbazioni: la prima poco attiva tra lunedì e martedì, la quinta e la sesta tra mercoledì e venerdì e saranno molto più incisive e saranno accompagnate da una massa d'aria fredda con un conseguente calo delle temperature e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 16 novembre: tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese. Nebbie diffuse fra Piemonte, Lombardia, Emilia e basso Veneto, mentre fra pomeriggio e sera sono previste anche sulla Liguria. Temperature massime stabili con un lieve calo nelle zone più nebbiose del Nord.

Nella giornata di domenica 17 novembre nuvole in Liguria e Toscana con il rischio di deboli piogge o pioviggini fra la Riviera di Levante e il Nord della Toscana. Nuvole in aumento in pianura padana e coste dell’alto Adriatico, ma anche nel resto del settore tirrenico, Umbria, Marche e Sardegna. Bel tempo con sole nel resto d'Italia. Le temperature minime in aumento al Centro-Nord e in Sardegna.

Meteo, da metà settimana cambia tutto: tornano freddo e piogge in Italia

L'inizio della prossima settimana è ancora all'insegna di un clima tranquillo; lunedì 18 novembre bel tempo con sole nelle regioni di estremo Sud, mentre sul resto d'Italia è prevista una nuvolosità diffusa, in particolare tra le regioni centrali e la Campania dove non si escludono piogge e temporali. Ancora nebbie tra la notte e le prime ore del mattino nel settore centrale della Val Padana tra la Lombardia e l’Emilia. In aumento le temperature minime al Centro-Sud, mentre le massime in lieve aumento in Val Padana e al Sud, in leggero calo sul medio Adriatico e in Sardegna.

A metà settimana il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno interessati dal passaggio di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Nella giornata di martedì 19 novembre in arrivo anche umidi venti di Libeccio che favoriranno il formarsi di piogge lungo il settore ligure e tirrenico e nell’ovest della Sardegna. Nella notte il freddo raggiungerà il settore alpino con piogge e neve anche sotto i 1500 metri. Da mercoledì 20 novembre è previsto un cambiamento netto con piogge e temporali che in buona parte del paese.

Non solo, è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda che farà calare bruscamente le temperature. Giovedì 21 novembre una giornata di transizione con le temperature che scenderanno ancora al Nord dove avremo un primo assaggio di inverno. Naturalmente l’evoluzione presenta ancora ampi margini di incertezza, per questo motivo vi invitiamo compre sempre a seguirci per ulteriori aggiornamenti.