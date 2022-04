Meteo e previsioni, settimana verso Pasqua: arriva l'anticiclone, quanto durerà il caldo?

Come sarà il tempo nella settimana che precede la Pasqua? In arrivo l'anticiclone africano e quello delle Azzorre che porteranno caldo in buona parte del paese: la tendenza meteo per i prossimi giorni.

8 Aprile 2022 - ore 20:20 Redatto da Redazione Meteo.it 8 Aprile 2022 - ore 20:20 Redatto da Redazione Meteo.it