Meteo, previsioni: nuova perturbazione in arrivo?

Dopo giorni all'insegna dell'alta pressione con clima stabile e soleggiato, è in arrivo la prima perturbazione di gennaio 2025. Nuvole in aumento con pioggia in diverse regioni, ma anche un calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, dopo un Capodanno stabile torna il maltempo e la pioggia in Italia

Dopo un Capodanno 2025 climaticamente stabile è in arrivo uno stravolgimento per un deciso cambio della circolazione atmosferica causato dal passaggio della prima perturbazione dell'anno. Torna il maltempo, ma anche un deciso calo delle temperature verso valori più in linea con il periodo. Il weekend dell'Epifania è climaticamente dinamico per l'arrivo di correnti perturbate atlantiche lungo il Mediterraneo e l’Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 2 gennaio 2025: nuvole nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e Umbria, mentre bel tempo e schiarite nel resto del paese. Tornano le piogge in Liguria, Toscana e sulla Venezia Giulia, ma in serata anche nel Lazio. Non solo, previste nevicate oltre 1200 metri in Valle d’Aosta con quota neve in diminuzione.

In calo le temperature massime sulle Alpi e Nord-ovest, mentre in aumento le minime in Emilia Romagna e regioni del medio e basso Adriatico. Nella giornata di venerdì 3 gennaio 2025 ancora piogge in Emilia Romagna, Venezia Giulia, mentre al Nord si registrano ampie schiarite. Il maltempo torna protagonista anche nelle regioni del Centro, basso versante tirrenico, Sardegna e buona parte del Sud. In lieve aumento le temperature minime, mentre in calo le massime.

Meteo, la tendenza per il weekend dell'Epifania

Che tempo farà in vista del weekend della Befana? Sabato 4 gennaio 2025 si faranno sentire gli effetti della prima perturbazione dell'anno nelle regioni del Sud con una nuvolosità irregolare e variabile associata a temporali in Campania, Lucania, Salento e Calabria. Nel resto d'Italia schiarite, mentre il Nord-Ovest sarà interessato da nuvolosità causate dall'arrivo di un’altra perturbazione.

Le temperature, complice l'arrivo di una massa d'aria fredda, saranno in deciso calo un po' dappertutto con il ritorno di gelate notturne. Nuvole sparse in buona parte del paese con il rischio di locali piogge in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio.

Nel giorno dell'Epifania la tendenza meteo è nel segno di una nuvolosità diffusa nelle regioni del Nord con il rischio di piogge e temporali in Liguria, Lombardia, Triveneto e Piemonte. Non solo in serata il maltempo si farà sentire tra Levante ligure e Toscana, ma anche in Sardegna, Umbria e Lazio. Attenzione: la tendenza meteo ha ancora margini di incertezza, per questo motivo vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.