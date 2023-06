Meteo, previsioni: in arrivo nuova perturbazione sull'Italia, maltempo da venerdì?

Una nuova fase di maltempo è in arrivo in Italia. La fine di giugno e l'inizio del mese di luglio sono all'insegna di piogge e rovesci in buona parte del paese per il passaggio della perturbazione n.7 del mese. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: torna il maltempo e si attenuano caldo e afa in Italia

Al via il mese di luglio all'insegna del maltempo. L'Anticiclone delle Azzorre è agli sgoccioli e nelle prossime ore buona parte del paese dovrà fare i conti con il passaggio di nuova perturbazione. Non si sono ancora conclusi gli effetti della perturbazione n.6, che il Nord-Italia sarà colpito dalla perturbazione n.7 di giugno che porterà piogge e rovesci anche localmente intensi con rischio di grandinate e nubifragi.

Da venerdì 30 giugno, infatti, una nuova tempesta investirà le nostre regioni centro-settentrionali con fenomeni temporaleschi intensi e un conseguente calo delle temperature. Da sabato 1 luglio gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche al Nord-Est, Centro e parte del Sud Italia. Attenzione: se l'inizio di luglio sarà all'insegna del maltempo, durante la settimana la pressione atmosferica ricomincerà ad aumentare con il ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano accompagnato da massa d’aria molto calda al Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 29 giugno 2023: nuvole al Nord e Nord-Ovest con il rischio di piogge. Nel resto del paese schiarite con qualche possibile annuvolamento sul medio-basso Adriatico e relative zone interne. Non si escludono, durante il corso della giornata, isolati e brevi piogge in Piemonte, Val d’Aosta, zone interne della Liguria, Toscana e Lazio con fenomeni temporaleschi in serata anche verso la zona Nord-Ovest. In calo le temperature con valori compresi tra 26-32°.

Meteo, le previsioni del weekend e la tendenza dell'inizio di luglio

Le previsioni meteo di venerdì 30 giugno sono all'insegna del maltempo. Piogge e rovesci in buona parte del paese per il passaggio della perturbazione n.7 del mese che si farà sentire su Alpi, Nord-Ovest, Toscana e successivamente anche al Centro-Nord. Non si escludono fenomeni anche intensi con il rischio di grandinate e nubifragi accompagnati da fortissime raffiche di vento. Al Sud, invece, bel tempo con sole e temperature stabili. La colonnina di mercurio subirà un calo solo nelle regioni del Centro-Nord e Nord-Ovest.

La giornata di sabato 1 luglio sarà segnata dagli effetti della perturbazione n.7 che si faranno sentire con un clima instabile e variabile. Piogge e temporali nelle zone di montagna del Nord-Est, Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud e Isole ancora tanto caldo con temperature intorno ai 30°, mentre valori in calo al Nord-Est. Per domenica 2 luglio le previsioni delineano un nuovo rialzo della pressione a partire dalle regioni centro-settentrionali con un tempo stabile e il rischio di qualche breve temporali nelle zone interne del Sud e in particolare della Puglia. La tendenza per la prima settimana di luglio delinea un’Italia climaticamente divisa in due: al Nord correnti instabili con nuvole e sporadiche piogge, mentre il Centro-Sud sarà investito dall'anticiclone nord-africano con temperature in aumento, afa e caldo.