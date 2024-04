Meteo, le previsioni per metà settimana: che tempo farà?

Torna il maltempo in Italia con piogge e neve. Dopo l'ondata anomala di caldo che ha fatto registrare picchi di anche 30° in Sardegna, il passaggio di una perturbazione atlantica rivoluziona nuovamente il clima. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, sbalzi termici e ritorno delle piogge

L'Italia è alle prese con il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 del mese di aprile, che riporta piogge e maltempo in buona parte delle regioni. Nei prossimi 7-10 giorni è prevista una fase climatica instabile con temporali e un notevoli sbalzi termici dovuti all’alternanza di risalite di aria calda subtropicale e rapide discese di aria fresca. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi assisteremo ad uno stravolgimento climatico complice l'arrivo della perturbazione n.2 di aprile accompagnata da una massa d’aria fresca che determinerà un brusco calo delle temperature. Nella seconda parte della settimana è previsto un rinforzo dell'alta pressione con afflussi di aria caldo con un conseguente cambio di scenario con le temperature che risaliranno ancora sfiorando valori di stampo estivo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 10 aprile 2024: cielo nuvoloso con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Nord, ma anche Piemonte e Liguria. Torna la neve sulle Alpi oltre i 1200-1700 metri d'altezza e nel corso della giornata non si escludono piogge anche nelle regioni del Centro Italia, Sardegna e basso Tirreno. Le temperature massime in calo complice anche la presenza di forti raffiche di vento. Giovedì 11 aprile 2024 bel tempo al Nord con rischio di annuvolamenti solo su Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria. Nuvole anche nel resto del paese, ma il rischio di piogge è scarso. Ancora in calo le temperature lungo tutto lo stivale.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

L'utlima parte della settimana segna un ritorno dell'alta pressione. Tra venerdì 12 e il fil settimana è previsto un miglioramento del tempo con condizioni climatiche di stampo primaverile-estivo. Torna il sole e nuovo rialzo delle temperature, anche se non si escludono velature passeggere e variabili lungo le regioni settentrionali e centrali.

Bel tempo con sole in buona parte dello stivale con le temperature che saliranno di anche 8-12° facendo segnare valori di stampo estivo. Durante il corso della settimana il tempo potrebbe tornare ad essere più movimentato. Da lunedì, infatti, è possibile il ritorno di un fronte nuvoloso nelle regioni del Nord e lungo il settore alpino. Le previsioni meteo sono ancora incerte per la prossima settimana, anche se da martedì 16 aprile è previsto il ritorno di aria fredda con un nuovo calo delle temperature.