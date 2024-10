Meteo, previsioni: nuovo maltempo da martedì 8 ottobre, ecco dove

Una nuova fase di maltempo è in arrivo in Italia. Già da lunedì 7 ottobre clima in peggioramento con nuvole e prime piogge, ma la situazione peggiora da martedì 8 ottobre con l'arrivo di una nuova intensa perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, piogge e rovesci in Italia: criticità in diverse regioni

Le previsioni meteo delineano un peggioramento delle condizioni climatiche lungo tutto lo stivale per il passaggio di una nuova ed intensa perturbazione. I primi effetti della perturbazione si fanno già sentire da lunedì 7 ottobre, ma è da martedì 8 ottobre che è previsto un forte peggioramento con piogge abbondanti accompagnate da venti intensi.

Non si escludono criticità in diverse regioni con possibili nubifragi e accumuli d'acqua fino a 100-150 litri a metro quadro nelle regioni del Centro-Nord. Al Sud, invece, caldo anomalo con temperature in crescita e picchi di anche 30°.

Durante la settimana l'Italia dovrà fare i conti con due perturbazioni atlantiche portatrici di una forte ed intensa ondata di maltempo nelle regioni del Nord e tirreniche con fenomeni temporaleschi intensi e piogge torrenziali. Sono previsti accumuli localmente molto rilevanti di pioggia, anche fino a 100/150 litri al metro quadro, con conseguenti criticità in diverse zone e regioni. Il passaggio della prima perturbazione, la numero 3 di ottobre, è già arrivata nelle regioni del Centro-Nord con nuvole sparse con rovesci e temporali e un innalzamento dello zero termico sulle Alpi oltre i 3000 metri.

Meteo, le previsioni di martedì 8 ottobre: arrivano i nubifragi

La giornata di martedì 8 ottobre si delinea all'insegna del maltempo con cielo nuvoloso e coperto sin dalle prime ore del mattino al Centro-Nord e in Sardegna. Non si escludono piogge e temporali che, con il passare del tempo, interesseranno anche la Campania, il nord della Puglia e la Sicilia occidentale.

Fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti sono previsti sulle zone alpine, prealpine, nell’Appennino emiliano e sull’alta pianura Padana. Nubifragi con conseguenti danni e criticità, invece, sono attesi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. In aumento le temperature sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia, mentre in calo in Sardegna.