Meteo, previsioni in Italia per Natale: neve solo sulle Alpi?

L'Italia è alle prese con gli ultimi effetti dell'anticiclone. Intanto due perturbazioni in arrivo lungo tutto lo stivale senza piogge, ma solo con forte vento. Neve del tutto assente se non sulle Alpi di confine. Un clima ancora mite per la vigilia e il giorno di Natale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: anticiclone lascia spazio a perturbazioni a pochi giorni dal Natale

L'anticiclone sta per allontanarsi dall'Italia nei giorni che precedono la vigilia e il giorno di Natale. La settimana procede all'insegna di un clima mite con temperature superiori ai valori del periodo. Basti pensare che lo zero termico sulle Alpi ha raggiunto i 3500 metri di quota. Intanto con l'indebolimento dell'anticiclone è previsto l'arrivo di una debole perturbazione, la n.6 di dicembre, caratterizzata dall'assenza di piogge, ma da vento e nebbie. In calo anche le temperature. La tendenza meteo fino a Natale prevede l'arrivo di un flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo con clima mite senza piogge o nevicate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni. Se nella giornata di mercoledì 20 dicembre tempo nuvoloso al Nord con rasserenamenti nelle prime ore del pomeriggio, qualche pioggia debole è caduta nella Sardegna occidentale. Temperature massime in calo per la presenza di forte vento di Maestrale. Per giovedì 21 dicembre cielo irregolarmente nuvoloso in buona parte del Sud con qualche debole pioggia sul Gargano. Al Centro-Nord alternanza di sole e nuvole con nebbia sulla Valle Padana e Toscana. Ancora in flessione le temperature massime con il rischio di gelate nelle prime ore del mattine in pianura al Nord.

Meteo, le previsioni della vigilia e del Natale

Ma passiamo alle previsioni meteo in vista del Natale. Con l'entrata nel solstizio d'inverno, venerdì 22 dicembre 2023, arriva una nuova perturbazione, la numero 7 del mese, che dall'Europa del Nord è diretta verso le Alpi senza portare precipitazioni se non a ridosso dell'arco alpino e nel basso versante tirrenico. La perturbazione n.7 sarà accompagnata da forti venti di Maestrale che si faranno ancora più intensi sulle Isole, sul basso versante Tirrenico e in Calabria dove non si escludono raffiche di vento intorno ai 100 km/h. Raffiche di vento anche nelle zone alpine, aree di pianura del Nord-Ovest e lungo i crinali dell'Appennino. Le temperature in rialzo con valori oltre la media e picchi di anche 20° al Sud e Isole.

Anche la giornata di sabato 23 dicembre sarà interessata da forti venti di Maestrale sulle Isole, basso Tirreno e venti intensi di föhn su Alpi e in pianura al Nord. Non si escludono rischi di mareggiate lungo le coste, mentre qualche debole pioggia potrebbe presentarsi sul basso versante tirrenico, tra Calabria e Sicilia settentrionale. Le proiezioni delineano una vigilia e giorno di Natale senza piogge e neve. Clima mite con temperature superiori ai valori del periodo per un Natale non invernale!