Meteo, previsioni: inizio settimana con alta pressione, sole ma aria fredda sull'Italia

Con l'arrivo del mese di dicembre si entra nell'inverno meteorologico. Freddo e maltempo in buona parte d'Italia con le temperature che crollano facendo registrare anche lo 0° in diverse regioni. La settimana si apre all'insegna dell'alta pressione, ma il clima è di stampo invernale.

Meteo, le previsioni della prima settimana di dicembre: aria fredda e neve

Il mese di dicembre si apre con un clima freddo ed invernale complice il passaggio dell'ultima perturbazione di novembre. Da oggi, lunedì 2 dicembre, il vortice depressionario e l'aria fredda si allontanano dal Mediterraneo favorendo così un lieve rialzo delle temperature. Nella giornata di martedì 3 dicembre, invece, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che porterà un nuovo moderato peggioramento nelle regioni del Centro-Sud.

Non solo, è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda che determinerà un nuovo brusco calo delle temperature. Un primo miglioramento climatico è previsto tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre con il ritorno del bel tempo e un aumento delle temperature. In vista del weekend dell'Immacolata, 8 dicembre, le previsioni delineano un peggioramento del clima complice l'arrivo di una nuova perturbazione nord-atlantica.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 2 dicembre: nuvole in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale con il rischio di piogge sul centro-nord della Puglia, nella bassa Calabria e nel Messinese. Nuvole sparse anche sul medio Adriatico e in Campania, mentre bel tempo con sole nel resto del Paese. Le temperature massime sono in lieve rialzo.

Nella giornata di martedì 3 dicembre nuvole sparse lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge in Toscana, Emilia orientale, Sardegna occidentale e fra bassa Calabria e Messinese. Nel pomeriggio il maltempo interesserà Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, mentre migliora in Sardegna. Non si esclude il ritorno della neve oltre i 1200 metri sulle Alpi di confine.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni?

La tendenza meteo della prima settimana di dicembre delinea il passaggio di diverse perturbazioni che renderanno il clima instabile e variabile. Da martedì 4 dicembre torna protagonista un vortice di bassa pressione che interesserà buona parte dell’Italia centro-meridionale.

Nella giornata di mercoledì 5 dicembre piogge e rovesci in Sardegna, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, mentre alternanza di sole e nuvole nel resto del paese. Da giovedì 5 dicembre vortice ciclonico tenderà ad approfondirsi, spostandosi sul Mar Ionio favorendo così il ritorno del maltempo nelle regioni del Sud e Sicilia dove non si escludono forti temporali e un calo delle temperature.

Secondo le proiezioni, da venerdì 6 dicembre è possibile un miglioramento del clima anche se le piogge continueranno ad insistere al Sud e Isole. Per il resto della settimana c'è ancora molto incertezza sull’evoluzione, anche se i dati modellistici delineano un peggioramento durante il ponte dell’Immacolata. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme e ulteriori aggiornamenti.