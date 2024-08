Meteo, le previsioni: si indebolisce l'anticiclone e torna il maltempo. Fino a quando?

Stop al grande caldo nelle regioni del Nord colpite dal passaggio di una perturbazione atlantica che riporta piogge e rovesci, anche intensi. Al Sud, invece, prosegue l'ondata di calore con temperature bollenti. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima instabile al Nord con piogge e temporali. Al Sud ancora caldo afoso

La perturbazione n 1 di agosto in arrivo dall’Europa centrale è pronta a colpire le regioni del Nord interessate da una ondata di maltempo con piogge, temporali intensi e un indebolimento dell'anticiclone africano. Nella giornata di sabato 3 agosto gli effetti della perturbazione atlantica si faranno sentire anche nelle regioni del Centro dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con grandinate e raffiche di vento. In calo le temperature, anche se i valori resteranno ugualmente elevate e in generale oltre le medie stagionali. Da domenica 4 agosto torna prepotentemente l'anticiclone africano lungo tutto il Mediterraneo e l'Italia con il ripristino di condizioni climatiche estive.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 2 agosto: cieli sereni in larga parte del paese con qualche annuvolamento sulle Alpi centrali e al Nord-Est. Clima instabile con il rischio di piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, ma anche nelle zone di pianura del Nord-Est, Lombardia orientale e coste dell’alto Adriatico.

Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi sotto forma di nubifragi e grandinate che faranno abbassare le temperature. Sabato 3 agosto bel tempo con sole Nord-Ovest e in Sardegna, mentre piogge e rovesci in Emilia Romagna, basso Veneto, entroterra ligure e Centro Italia. Fenomeni isolati anche Prealpi centro orientali, nord Puglia e Appennino campano. In calo le temperature in Emilia Romagna, Centro e Sardegna, mentre in Sicilia ancora picchi di 40°.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Nella giornata di domenica 4 agosto torna lungo tutto lo stivale un clima stabile con sole, caldo e temperature nuovamente roventi. Anche al Centro-Nord, dopo il transito della debole onda depressionaria, è previsto il ripristino di condizioni climatiche estive anche se non si escludono nuvolosità cumuliforme con il rischio di isolati rovesci o temporali lungo l’Appennino e le Alpi. Le temperature massime sfiorano una media di valori tra i 29 e 35°.

Le proiezioni meteo della prossima settimana delineano la rimonta dell'alta pressione con l'anticiclone africano e una massa d'aria calda sul nostro Paese. Al via una nuova intensa ondata di calore con giornate soleggiate dal clima stabile e temperature sempre più calde con valori intorno ai 32° e picchi di oltre 40°. Naturalmente per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.