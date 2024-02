Meteo, previsioni per il fine settimana: da venerdì 9 cambia tutto, ecco cosa ci attende

L'anticiclone in Italia ha oramai i giorni contati. Nel primo fine settimana di febbraio, infatti, è prevista una svolta climatica con il ritorno di pioggia, freddo e neve. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano le piogge e il maltempo: ecco dove

La primavera anticipata delle ultime settimane in Italia sta per terminare. Con l'indebolirsi dell'anticiclone, il nostro paese dovrà fare i conti con l'arrivo della prima perturbazione del mese di febbraio che riporta piogge, maltempo, freddo e neve. Un importante cambio di rotta è in arrivo con il clima che tornerà di stampo invernale da Nord a Sud. L'anomalia meteo-climatica delle ultime settimane ha causato non pochi danni in diverse zone del paese dove, l'assenza di piogge, ha fatto aggravare la siccità in particolare nelle regioni del Sud e Isole maggiori. Anche su Alpi e Appennini, le temperature hanno registrato valori ben al i sopra della media con anche +10° con lo zero termico che ha raggiunto i 3000/3500 metri. Nella regioni del Nord e pianura padana, invece, le nebbie hanno causato l'innalzamento in diverse aree dei livello di inquinamento ben oltre i limiti consentiti dalla OMS. Da venerdì 9 febbraio cambia tutto con l'arrivo della prima perturbazione di febbraio che riporterà piogge e neve dapprima nelle regioni del Nord. Durante il fine settimana il maltempo raggiungerà anche il Sud Italia con un calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 7 febbraio 2024: ancora bel tempo soleggiato nelle Alpi, mentre nel resto del paese alternanza di sole e nuvole. Non si escludono sporadiche piogge su su Liguria di levante, alta Toscana e Venezia Giulia e con l'arrivo della sera brevi e deboli nevicate in quota in alta Valle d’Aosta. Ancora stabili le temperature. Anche per giovedì 8 febbraio 2024 ancora bel tempo soleggiato su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna. Nuvolosità variabile nel resto del Paese con il rischio di locali deboli piogge su estremo levante ligure, alta Toscana e Calabria tirrenica e in serata anche su alto Piemonte, alta Lombardia e Venezia Giulia.

Le previsioni dei prossimi giorni: che tempo farà nel weekend?

Da venerdì 9 febbraio 2024 cambia tutto visto che è previsto l'arrivo della prima perturbazione del mese. Il maltempo ritorna protagonista sul Mediterraneo colpendo dapprima le regioni del Nord e successivamente, tra sabato 10 e domenica 11, anche il Centro-Sud . Nella giornata di venerdì 9 febbraio piogge e rovesci in buona parte del Nord, ma anche in Emilia Romagna, pianura del Piemonte occidentale e alta Toscana.Da sabato 10 febbraio i fenomeni temporaleschi interesseranno anche regioni centrali Tirreniche e Isole.

Domenica 11 febbraio ancora maltempo da Nord a Sud con temporali anche forti nelle Isole e regioni tirreniche. Torna anche la neve sulle Alpi intorno ai 1500-1000 metri d'altezza. In calo anche le temperature complice l'arrivo di una massa d'aria fredda che riporterà i valori nelle medie del periodo. Dopo settimane di clima mite, le temperature subiranno un vertiginoso calo termico. Non si esclude anche l'arrivo di una seconda perturbazione nella seconda parte della prossima settimana.