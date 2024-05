Meteo prossimi giorni: le previsioni per fine maggio e inizio giugno

Maltempo e piogge nell'ultimo giorno di maggio nelle regioni del Nord, mentre al Sud clima stabile con sole. Una Italia climaticamente divisa in due. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: piogge e rovesci al Nord, sole al Sud

Il mese di maggio termina all’insegna dell’instabilità atmosferica e delle perturbazioni che nelle ultime ore hanno colpito ancora una volta le regioni del Nord. Piogge battenti e grandinate in diverse regioni del settentrione dove si sono registrati anche danni e disagi come in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.

Nella giornata di venerdì 31 maggio ancora rovesci e temporali tra Lombardia orientale e Nord-Est e non si escludono criticità. Bel tempo col sole in Sicilia e Calabria, mentre nel resto del paese nuvole sparse accompagnata da sporadiche e deboli piogge. Anche nella giornata di sabato clima instabile con nuvole e rischio piogge al Nord, mentre da domenica sembra accentuarsi ancora una fase instabile con piogge per l'arrivo della prima perturbazione di giugno.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 31 maggio: maltempo e piogge al Nord con fenomeni temporaleschi intensi in Lombardia e zone di Nord-Est. Non si escludono anche criticità. Piove anche in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sole in Calabria e Sicilia, mentre nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare nel resto del paese. Le temperature massime in calo al Nord-Est e Sardegna, mentre picchi di anche 30 gradi all’estremo Sud e Sicilia.

Nella giornata di sabato 1 giugno bel tempo con sole su Venezie, Emilia orientale, Romagna, coste liguri, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Nuvole in Campania, Puglia e Basilicata dove non si esclude il rischio di piogge. Nel pomeriggio clima instabile sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale. In aumento le temperature su gran parte d’Italia con i valori compresi tra i 22 e 26-27 gradi, mentre picchi di 30° in Sicilia.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 2 giugno?

Con l'arrivo della prima perturbazione di giugno, il weekend della Festa della Repubblica si preannuncia all'insegna di un clima instabile e variabile. Domenica 2 giugno, infatti, gli effetti della perturbazione si faranno sentire in maniera decisa nelle regioni del Centro-Nord con fenomeni deboli e intermittenti. Le regioni del Sud saranno interessate solo marginalmente dagli effetti della perturbazione, visto che nella giornata di domenica è previsto l'afflusso di aria calda che determinerà un aumento delle temperature con picchi di anche 28-30°. Più contenute, invece, le temperature nelle regioni del Centro-Nord con i valori leggermente al di sotto della media.

Da lunedì 3 giugno è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci che insisteranno nelle zone di Nord-Est, ma anche nelle zone interne adriatiche del Centro e Puglia settentrionale. Nel resto del Paese clima più stabile. Le temperature stabili con un leggero aumento al Sud.

Tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno la circolazione di una bassa pressione determinerà condizioni meteo instabili con il rischio di piogge e temporali che colpiranno dapprima le regioni del Nord e poi quelle del Centro. Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana delineano il rinforzo dell'alta pressione con un aumento importante delle temperature con i valori che potrebbero avvicinarsi ai 35° al Sud e intorno ai 30° al Nord. L'estate è in arrivo?