Meteo, previsioni: tra martedì e mercoledì torna l’anticiclone africano, punte fino ai 20 gradi in Sardegna

Buone notizie per chi attende la bella stagione e soprattutto l'arrivo della primavera. Forse è ancora un po' presto per il cambio stagionale degli armadi ma tra martedì 15 marzo e mercoledì 16 marzo torna l'anticiclone africano e le temperature massime potranno raggiungere, in alcune zone, come ad esempio in Sardegna, anche i 20 gradi. L’alta pressione favorirà un generale rialzo delle temperature e i valori si riporteranno temporaneamente in linea con la norma climatica. Quanto durerà? Difficile a dirsi con precisione oggi. Le tendenze meteo rivelano però che nell'ultima parte della settimana vi sarà un nuovo afflusso di aria fredda dai Balcani.

Meteo, anticiclone e temperature in risalita: arriva la Primavera?

L'anticiclone che porterà le temperature massime in leggera risalita e che ci farà assaggiare una boccata di Primavera tornerà sull'Italia tra martedì 15 marzo e mercoledì 16 marzo. Mentre infatti permarrà una nuvolosità diffusa al Nord e su Toscana, Sardegna, Sicilia e bassa Calabria, sulle restanti regioni d’Italia il cielo sarà in prevalenza sereno e il sole inizierà a riscaldare maggiormente l'aria.

Mercoledì 16 marzo le temperature in rialzo toccheranno valori prettamente primaverili, ma qualche lieve piovasco sarà possibile tra Toscana e Pianura Padana.

L'assaggio di Primavera si scontrerà, giovedì 17 marzo, con l'avvicinamento di una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Tale depressione porterà un peggioramento al Centro Sud anche per la giornata di venerdì 18.

Nello specifico nella giornata di giovedì vi saranno possibili piogge fin dal mattino su Sardegna e Sicilia. I primi cali delle temperature si avvertiranno pertanto proprio in Sardegna, oltre che al Nord e successivamente nelle regioni adriatiche.

Le temperature dei prossimi giorni

Quali saranno le temperature massime dei prossimi giorni? In tutta Italia si registrerà tutto sommato un graduale, ma costante aumento a partire proprio da martedì 15 marzo. Si toccheranno, molto probabilmente, punte di 18° in alcune zone della Pianura Padana e punte di 22° o 23° sulle valli del Trentino Alto Adige o in Sardegna.