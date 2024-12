Meteo, previsioni: che tempo farà tra Santo Stefano e l'ultimo dell'anno?

Dopo il forte maltempo che ha accompagnato la vigilia e il giorno di Natale migliora il clima nella giornata di Santo Stefano. Da venerdì 27 dicembre alta pressione in rinforzo con venti in attenuazione. Le previsioni in vista della fine dell'anno.

Meteo, dopo il maltempo torna il bel tempo al Centro-Sud

Gli effetti della perturbazione n.6 di dicembre sono oramai in esaurimento complice anche l'allontanamento della tempesta verso la Grecia. Dopo giornate di grande freddo e maltempo che hanno colpito le regioni del Centro-Sud, da giovedì 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano, è previsto un miglioramento del clima. In particolare da venerdì 27 dicembre è previsto un clima stabile complice il ritorno dell'alta pressione che garantirà giornate di sole. L'unica eccezione al momento è nella giornata di sabato 28 dicembre con il rischio di annuvolamenti all’estremo Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano: bel tempo sereno al Nord, in Toscana e Lazio, mentre nuvole sparse in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Schiarite lungo le coste campane, nel Salento, in bassa Calabria e Sicilia meridionale, mentre ultime nevicate sulla Sila intorno a 1000 metri. Le temperature massime in lieve rialzo al Sud e in Sicilia. Nella giornata di venerdì 27 dicembre cielo nuvoloso in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, ma senza piogge. Bel tempo nel resto del paese con le temperature minime in calo al Centro-Sud, mentre le massime registrano un aumento.

Che tempo farà in vista dell'ultimo giorno dell'anno?

L'ultimo weekend del 2024 si delinea climaticamente stabile e soleggiato complice la presenza di un campo di alta pressione che potrebbe accompagnarci fino al Capodanno 2025. In aumento le temperature con valori che dovrebbero superare la media del periodo con un'anomalia accentuata sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna. Sabato 28 dicembre 2024 il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, mentre nuvole su Sicilia, Calabria, Molise e Appennino meridionale. In calo le temperature all’estremo Sud mentre nel resto del Paese i valori saranno stazionari. Anche la giornata di domenica 29 dicembre si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica.

La tendenza meteo delinea la presenza dell'anticiclone non solo negli ultimi giorni dell'anno 2024, ma anche per Capodanno 2025 con una fase climatica stabile e mite. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti e per avere conferme su questa evoluzione e conoscere maggiori dettagli.