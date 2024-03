Meteo, previsioni: che tempo farà dopo le abbondanti nevicate e la pioggia battente?

Prosegue una fase climatica variabile di instabilità in Italia. Tra lunedì 11 e mercoledì 13 marzo 2024 ancora piogge e rovesci in buona parte del paese, ma tutto cambia da giovedì 14 marzo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, ancora maltempo da Nord a Sud?

Nelle ultime settimane l'Italia ha dovuto fare i conti con il passaggio di ben cinque perturbazioni in soli 10 giorni. Temporali, piogge e nevicate abbondanti hanno interessato buona parte del paese con una serie di allerte meteo che hanno interessato diverse regioni dove si sono registrati anche danni e allagamenti.

Dopo il passaggio della perturbazione n.5 del mese diretta oramai verso i Balcani, il clima resta variabile e instabile con il rischio di piogge su Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud. Un miglioramento, invece, si registra nelle regioni del Nord dove torna il sereno dopo giorni di pioggia battente. Attenzione però si tratta di una tregua passeggera, visto che tra martedì e mercoledì il tempo sarà ancora instabile in buona parte del Centro-Sud complice l'arrivo nuovi temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con oggi, lunedì 11 marzo 2024: clima instabile con piogge e temporali in Emilia Romagna, Liguria di levante, regioni del Centro-Sud e isole comprese. Bel tempo al Nord dove le piogge degli ultimi giorni lasciano spazio a schiarite. In aumento le temperature su gran parte del Nord, in calo sulle regioni centrali, in Sardegna, Campania e Sicilia. Martedì 12 marzo ancora nuvole e tempo instabile con il rischio di piogge su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Schiarite nel resto dell’Italia in particolare al Nord. Ancora in aumento le temperature massime al Nord, Toscana e Sardegna; in calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.

Tendenza meteo dei prossimi giorni: torna il bel tempo?

Dopo settimane perturbate, le condizioni meteo tornano gradualmente più stabili: a partire da giovedì 14, infatti, le giornate saranno soleggiate o poco nuvolose da Nord a Sud. Le temperature in questi giorni stanno già aumentando e diventeranno complessivamente più miti, specie al Nord. Più nel dettaglio, giovedì 14 sarà una giornata di tempo stabile, senza piogge di rilievo. Tempo prevalentemente soleggiato da Nord a Sud.

Nelle ore più fredde formazione di nebbie nella bassa Val Padana. Venti deboli, ad eccezione di un moderato Maestrale in Puglia. Temperature miti e complessivamente primaverili: valori stazionari o in lieve aumento. Nella giornata di venerdì 15 non sono previsti grandi cambiamenti, con cielo parzialmente nuvoloso in gran parte d'Italia, nubi ad alta quota al Centro-Nord e nuvolosità in aumento tra Liguria e alta Toscana.

Temperature primaverili e venti deboli. Questa situazione di tempo stabile proseguirà anche nel corso del weekend del 16 e 17 marzo, quando il cielo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso, in assenza però di piogge di rilievo. Il clima resterà gradevole e primaverile.