Meteo: 18 febbraio con poche piogge, ma il clima resta freddo

La settimana prosegue all’insegna di condizioni meteo per lo più stabili. La pressione atmosferica è in aumento sul Mediterraneo centrale, e protegge l’Italia dall’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche pur coinvolgendo il nostro Paese in modo solo marginale. Anche per i prossimi giorni, quindi, si conferma un tempo in generale stabile, senza precipitazioni di rilievo, ma con giornate un po’ nuvolose.

Nel frattempo l’Italia si trova a metà strada tra la massa d’aria più mite in risalita verso l’Europa occidentale e una massa d’aria gelida che insiste sui settori orientali del continente e continua a lambire anche alcune aree del nostro territorio: al Nord e sul versante adriatico, in particolare, fino a metà settimana il clima resterà decisamente invernale, con valori anche al di sotto della norma per l’irruzione di aria fredda dai Balcani.

Nell’ultima parte della settimana prenderà poi il sopravvento il flusso temperato oceanico prenderà il sopravvento, con temperature in graduale risalita e un clima ovunque relativamente mite.

Le previsioni meteo per martedì 18 febbraio

Tempo stabile ma non sempre soleggiato, a causa di una nuvolosità in prevalenza di tipo basso e stratificato che interesserà molte delle regioni italiane. Gli spazi di sole saranno maggiormente probabili e duraturi nel settore alpino, su pianure e coste venete, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia occidentale e, in mattinata, anche su Toscana e Romagna. Qualche occasionale e breve piovasco non escluso tra Calabria meridionale e Sicilia orientale.

Temperature massime senza variazioni di rilievo; valori contenuti tra 5 e 9 gradi al Nord, fino a 15-16 in Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo modesti rinforzi da nord su Adriatico, Ionio e Liguria con mari un po’ mossi; poco mossi o calmi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 febbraio

Tempo per lo più soleggiato nel Triveneto e sulla Puglia meridionale. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il molto nuvoloso; isolate e deboli piogge possibili su Lazio e Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord e sulle regioni adriatiche, con un clima freddo per il periodo e valori diurni che non si spingeranno oltre i 5-6 gradi in val padana. Venti fino a moderati di Tramontana in Liguria, Puglia meridionale e Ionio e di Scirocco su mare e canale di Sardegna con i rispettivi mari mossi; venti generalmente deboli e mari per lo più poco mossi altrove.