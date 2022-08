Meteo, più instabile nei prossimi giorni: la tendenza per Ferragosto

Nei prossimi giorni, quelli che vanno verso il Ferragosto, vivremo una situazione meteo un po' più movimentata con una certa instabilità, specie sulle regioni meridionali. Il caldo sarà nella norma senza picchi eccessivi e decisamente più sopportabile rispetto alle ultime settimane.

Giovedì 11 agosto fase meteo ancora un po' instabile con temporali al Sud e Isole. La tendenza per Ferragosto

Giovedì al Centro-nord avremo una prevalenza di sole. Maggiore nuvolosità sulle regioni meridionali e su Sardegna e Sicilia con qualche isolato sulla Sardegna meridionale, in Calabria, sull’Appennino lucano e in Sicilia, in particolare sul versante lato ionico.

Temperature senza grandi cambiamenti e con valori vicini alle medie stagionali. Venti in generale deboli, al più moderati settentrionali sull’area del mar Adriatico centrale e dell’alto Ionio. Mari: poco mossi; localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Venerdì 12 agosto sull’Italia giungerà una circolazione di aria instabile dall’Europa orientale: aumenterà il rischio di temporali soprattutto sulle Alpi centro-orientali, sulla Liguria e sull’alta Toscana. Ancora qualche temporale isolato in Calabria e Sicilia. Le temperature resteranno in generale nella media e in lieve calo sul Nordest con un caldo sopportabile e senza picchi eccessivi.

Sabato 13 agosto l’instabilità si concentrerà probabilmente sulle regioni meridionali, nel resto del Paese situazione ancora stabile e soleggiata. Temperature in aumento sulla Sardegna.

Il periodo di Ferragosto trascorrerà probabilmente con tempo soleggiato su quasi tutto il Paese e con temperature in aumento, specialmente sui settori occidentali della Penisola. Non si esclude un peggioramento del tempo al Nordovest alla fine della giornata di Ferragosto. Si tratta di una tendenza che necessita di ulteriori conferme e vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.