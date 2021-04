Meteo, pioggia protagonista nel weekend del 10 e 11 aprile

Per i prossimi giorni si profila un miglioramento delle condizioni meteo, dovuto a una temporanea rimonta dell'alta pressione che tra giovedì 8 e venerdì 9 aprile porterà il sole in gran parte d'Italia e temperature in rialzo.

Ma la situazione meteo cambierà rapidamente nel weekend, quando dovremo fare i conti con la perturbazione numero 4 del mese. Nel mirino soprattutto il Centro-Nord, dove sono previste piogge localmente intense e insistenti, mentre la stabilità atmosferica resisterà al Sud e sulle Isole.

Più nei dettagli, la giornata di sabato 10 aprile nubi e piogge coinvolgeranno soprattutto il Nord-Ovest e la Toscana, ma a fine giornata si estenderanno a tutto il resto delle regioni centro-settentrionali. Le precipitazioni risulteranno insistenti soprattutto sulla Liguria.

Nel resto del Paese si osserverà un po' di nuvolosità, che tuttavia non sarà accompagnata da piogge.

Le temperature massime subiranno un calo nelle aree interessate dal peggioramento, mentre saranno in rialzo sulle Isole maggiori.

Le condizioni meteo saranno simili nella giornata di domenica 11 aprile, con piogge più diffuse e insistenti al Nord-Ovest, dove arriverà anche la neve fino a circa 1.600-1.800 metri. Qualche pioggia a carattere più isolato coinvolgerà anche il resto del Centro-Nord. Le regioni meridionali e le Isole maggiori resteranno ai margini del peggioramento e il tempo sarà più stabile, anche se non mancheranno le nuvole specialmente in Sardegna.

Venti di Scirocco soffieranno su tutti i mari, intensi soprattutto intorno alle Isole maggiori. Temperature in ulteriore rialzo al Sud e in Sicilia, per lo più stazionarie nel resto del Paese.