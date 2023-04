Meteo, torna la pioggia al Nord ma non basterà a cancellare l’allarme siccità

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud, ma nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del clima anche nelle regioni del Nord da mesi alle prese con un allarme siccità preoccupante. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, clima instabile e variabile da Nord a Sud

L'Italia da giorni fa i conti con un clima instabile e variabile che si è fatto sentire nelle regioni del Centro-Sud con piogge e rovesci. Nelle prossime ore, fra la seconda parte di mercoledì e la giornata di giovedì, anche le regioni del Nord dovranno fare i conti con l'arrivo di una instabilità climatica complice il passaggio della perturbazione n.5 del mese. Le temperature in lieve calo da giovedì nelle regioni del settentrione, ma è solo una fase passeggera visto che con l'arrivo del weekend è previsto un aumento con valori anche superiori ai 20°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 aprile: cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e buona parte della Sicilia. Piogge e rovesci, invece, in Puglia e Calabria che si intensificheranno con il passare delle ore. Anche al Nord è previsto lo sviluppo di isolati e temporanei rovesci sull’Appennino settentrionale, le Alpi Marittime, Lombardia, Veneto e Friuli. Le temperature massime stabili o in leggero aumento con picchi di oltre 20° al Nord, Toscana, Sicilia e Sardegna. Nella giornata di giovedì 20 aprile bel tempo e sole al Sud e Isole, mentre piogge e rovesci lungo l’Appennino meridionale. Nel resto del paese nuvole sparse con il rischio di piogge diffuse al Nord e dal pomeriggio anche al Centro. Le temperature in brusco calo al Nord, mentre stazionarie o in leggero aumento al Centro-Sud.

Meteo, le previsioni del weekend del 25 aprile

Ma come sarà il tempo per il ponte del 25 aprile? La tendenza meteo dei prossimi giorni segnala l'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo sul nostro paese tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali interesserà dapprima le regioni del Nord e poi il Centro-Sud. Il maltempo si farà sentire da venerdì 21 aprile, complice gli effetti della perturbazione n.4, che determineranno piogge e temporali nelle Venezie ed Emilia Romagna. Nelle regioni del Centro-Sud bel tempo con il rischio di qualche temporale lungo l’Appennino marchigiano e abruzzese.

Il weekend del 22 e 23 aprile inizierà con un clima stabile da Nord a Sud: sole e bel tempo con le temperature in sensibile aumento e picchi di anche 22-24°. Domenica 23 aprile, invece, è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà dapprima il Nord-Ovest e la Sardegna per poi estendersi verso il Centro-Nord e Sicilia. Piogge e rovesci attesi nel pomeriggio sulle regioni di Nord-Ovest tra Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. Si tratta di un fase passeggera visto che da lunedì 24 aprile è previsto un miglioramento nella zona del Nord-Ovest, mentre al Centro-Sud persiste un clima instabile con possibile rischio di piogge e rovesci. Questa fase instabile proseguirà anche nel giorno di martedì 25 aprile anche se l'evoluzione mostra ancora un possibile margine di incertezza.