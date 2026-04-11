Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza

La perturbazione in arrivo sull’Italia tra domenica 12 e l’inizio della prossima settimana si attarderà nei pressi del nostro Paese a causa della formazione di una circolazione di bassa pressione sopra i mari italiani. Il clima resterà mite, con temperature leggermente superiori ai valori normali del periodo su quasi tutte le regioni.

Fase di maltempo sull'Italia nei primi giorni della settimana: la tendenza meteo

Martedì 14 cielo nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Al mattino alcune piogge sul Piemonte sudoccidentale e in Emilia; piogge diffuse sul Nordest, rovesci sparsi sulla Toscana. Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati in Sardegna, rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia occidentale, sul nord della Toscana, in Umbria e in Emilia; rovesci a carattere isolato sulla Lombardia, sull’alto Piemonte e nel resto del Nordest. Temperature in rialzo in Sicilia, in aumento sul Nordovest. Venti tesi di Scirocco sul Salento e sui mari circostanti, tesi di Maestrale sul mare di Sardegna.

Per mercoledì 15 l'evoluzione attuale risulta piuttosto incerta. Nello scenario più probabile la circolazione di bassa pressione che martedì aveva avvicinato il suo centro alla Sicilia dovrebbe spostarsi di poco, restando nei pressi del Sud Italia. La probabilità di piogge sarà maggiore su Emilia, Nordest, versante adriatico dell’Appennino centrale, Lazio, Sardegna tirrenica e Sicilia occidentale. Temperature in moderato calo al Sud.