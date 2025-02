Meteo, via vai di perturbazioni sull'Italia: le zone a rischio maltempo dal 24 febbraio

La debole perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia nel fine settimana, la numero 6 di febbraio, lunedì 24 febbraio attraverserà tutta la Penisola portando piogge, per lo più deboli, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud peninsulare.

Alla fine del giorno questa perturbazione abbandonerà il Paese ma ne arriverà subito un’altra, più intensa (la numero 7 di febbraio): tra martedì e giovedì il nuovo sistema perturbato porterà diffuso maltempo sull’Italia, con piogge localmente anche forti, ventilazione in intensificazione e neve sulle Alpi, sebbene solo a quote medio-alte.

Nonostante la fase di tempo perturbato, le temperature subiranno poche variazioni e in molte zone rimarranno leggermente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per lunedì 24 febbraio

Lunedì nuvole su tutta Italia, con poco spazio per il sole. Nel corso del giorno deboli piogge su Liguria, Appennino Settentrionale, regioni centrali, Campania, Basilicata, Puglia e nord della Sardegna.

Temperature massime in lieve diminuzione in gran parte del Centro-Sud peninsulare, ma ancora in generale leggermente oltre la norma. Venti per lo più di debole intensità; mari in prevalenza poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 25 febbraio

Martedì nuvole su tutta Italia, alternate a schiarite temporanee e localizzate, più probabili in Sicilia, al mattino anche tra Puglia e Basilicata. Nel corso della giornata possibilità di alcune precipitazioni, deboli o localmente moderate, sparse e intermittenti, sia al Nord che sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Sulle Alpi centrali e occidentali quota neve intorno a 1500 metri circa.

Temperature massime stazionarie o in contenuta flessione. Venti per lo più meridionali, moderati di Libeccio tra la Sardegna e il Tirreno meridionale.