Meteo, una perturbazione riporta il maltempo sull’Italia

Arriva una nuova ondata di maltempo in Italia per il passaggio di una perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti nel weekend prima della settimana di Natale. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, a pochi giorni dal Natale tornano piogge e neve in Italia: calano anche le temperature

La perturbazione n.5 di dicembre è arrivata in Italia riportando piogge e temporali nelle regioni del Nord, ma anche una massa d'aria fredda e la neve in montagna. L'apice è previsto nella giornata di venerdì 20 dicembre con fortissime raffiche di vento che supereranno anche i 100 km/h.

Dopo una settimana climaticamente tranquilla a pochi giorni dal Natale arriva un forte cambiamento con il ripristino di condizioni meteo di stampo invernale. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con il ritorno della neve anche a basse quota e un sensibile crollo delle temperature. Gli effetti della perturbazione hanno interessato dapprima le regioni settentrionali, ma nelle prossime ore raggiungeranno anche le regioni del Centro-Sud con una forte intensificazione dei venti e una massa d'aria molto fredda che determina un brusco calo delle temperature e il ritorno della neve su Alpi e Appennini.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 19 dicembre 2024: nuvole sparse lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge tra il Levante ligure e l’alta Toscana e in graduale aumento anche nel resto del Nord ad esclusione del Piemonte occidentale, Liguria di Ponente ed Emilia Romagna. Torna la neve sulle Alpi a quote inizialmente elevate, ma nelle prossime ore la neve cadrà anche intorno agli 800-1000 metri. Maltempo diffuso anche in Campania, Calabria tirrenica e Sardegna occidentale. In calo anche le temperature massime.

Nella giornata di venerdì 20 dicembre schiarite nelle zone di Nord-Ovest, mentre nuvole sparse nel resto del paese con il rischio di piogge diffuse. Previste nevicate anche intorno ai 600 metri sulle Alpi orientali. Le temperature minime in calo, ma ancora sopra lo zero termico, mentre si rafforzano i venti con raffiche oltre i 100 km/h.

La tendenza meteo in vista del weekend: che tempo farà?

Che tempo farà nell'ultimo fine settimana prima del Natale? Sabato 21 dicembre la perturbazione n.5 del mese, responsabile del brusco cambiamento climatico, lascerà il nostro Paese diretta verso la Grecia anche se i suoi effetti continueranno a farsi sentire in diverse regioni. Previste piogge in Abruzzo, Molise, Irpinia, Puglia, Lucania, Calabria meridionale e nord della Sicilia. I venti saranno in attenuazione al Nord e in Toscana, mentre si faranno molto forti nel resto del Paese causando un brusco calo delle temperature con valori sotto la media del periodo.

Domenica 22 dicembre schiarite in buona parte del paese, ma le temperature minime saranno sempre più basse con il rischio di gelate nelle prime ore del mattino al Nord e Centro Italia. La giornata si preannuncia nuvolosa per poi lasciare spazio all'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da una massa d'aria ancora più fredda proprio in vista del Natale.

Torna la neve con possibili nevicate anche a fondovalle. La nuova perturbazione colpirà principalmente le regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi abbondanti accompagnati da una fase ventosa con forti raffiche di burrasca. Ne conseguirà un brusco calo delle temperature con le massime in diminuizione quasi ovunque. Come sempre vi consigliamo di continuare a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.