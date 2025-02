Meteo, perturbazione in transito: marzo al via con piogge e vento

Nel corso della giornata odierna l’Italia sarà lambita da un fronte freddo in transito sull’Europa centrale (perturbazione nr. 8 di febbraio): torneranno le nuvole in gran parte del Paese, accompagnate da qualche pioggia. Nel fine settimana invece si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale la prima perturbazione di marzo e, contemporaneamente, si confermano un’irruzione di aria più fredda dall’Europa orientale, con forti venti nord-orientali, con conseguente sensibile calo termico su regioni settentrionali e centrali adriatiche. Seguirà il probabile rinforzo dell’alta pressione che riporterà generali condizioni di tempo stabile e temperature in rialzo, specie nella parte centrale della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì 28 febbraio



Nuvolosità in aumento su molte regioni, tranne gran parte delle Alpi e la pianura Padana occidentale; ampie schiarite anche sulle isole maggiori. Qualche isolata pioggia o rovescio tra Levante Ligure e Toscana, in Emilia Romagna, Umbria e Marche. Deboli nevicate sulle Prealpi venete intorno a 1000 metri. In serata si intensifica la pioggia tra Toscana, Umbria e Marche; piogge più isolate possibili anche in Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in calo al Nord, lievi rialzi al Centro-Sud e Sicilia. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per sabato 1 marzo

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi, a tratti coperti. Nel corso della giornata piogge in diffusione sul Centro-nord e Sardegna. Neve sul settore alpino fin verso i 600-800 metri di quota, intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale. Temperature minime in lieve generale calo; valori massimi in flessione al Nord e regioni centrali adriatiche. Venti in netto rinforzo, in prevalenza orientali e nord-orientali su gran parte del Centro-nord; venti meridionali al Sud e in Sicilia. Moto ondoso in aumento, fino a mari molto mossi e localmente agitati sui bacini di ponente e sull’alto Adriatico