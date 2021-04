Meteo, Pasquetta più soleggiata poi crollo delle temperature

La giornata di Pasquetta vedrà un tempo in prevalenza soleggiato sul nostro Paese. Da segnalare qualche nuvola in più sulla Liguria, nel nord della Toscana, in Calabria e su Sicilia e Sardegna. Qualche pioggia locale sarà possibile nelle zone settentrionali e interne della Sicilia e sui monti della Calabria. Le temperature saranno in calo nei valori minimi. Massime in leggero aumento al Nord con valori nella norma o anche leggermente al di sotto della media. Venti in attenuazione al Centro-sud, in rinforzo venti meridionali su alto Adriatico e Mar Ligure.

Pasquetta con fase meteo soleggiata poi netto calo delle temperature nei giorni successivi

La situazione meteo poi andrà incontro a un nuovo peggioramento: una perturbazione a carattere di fronte freddo porterà tra la sera-notte di Pasquetta e martedì delle piogge sparse al Nord con delle nevicate a quote via via più basse sulle Alpi e al Nordest, anche sotto i 1000 metri. Martedì mattina le nevicate potrebbero cadere a quote collinari.

Il fronte freddo nella giornata di martedì scivolerà lungo la Penisola portando un rapido aumento dell’instabilità anche al Centro-sud con neve in Appennino sotto i 1000 metri di quota. Le temperature caleranno in modo sensibile e il clima sarà più invernale che primaverile con valori sotto le medie stagionali. Da mercoledì la situazione dovrebbe stabilizzarsi per il rinforzo dell’alta pressione.