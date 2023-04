Meteo Pasqua e Pasquetta: clima gradevole, prevale il sole soprattutto lunedì. Ecco dove arriva qualche pioggia

In questo fine settimana pasquale l’Italia rimane sotto l’influenza di un’area depressionaria posizionata fra il Mediterraneo centrale e i Balcani, che nel giorno di Pasqua 2023 determinerà condizioni meteo instabili in diverse zone del Centro-Sud.

Per Pasquetta si profila invece uno scenario meteo più tranquillo, con prevalenza di sole in gran parte delle nostre regioni e qualche pioggia solo in parte del Sud. Dopo la fase insolitamente fredda dei giorni scorsi le temperature si stanno riportando ovunque su valori più in linea con le medie stagionali o solo leggermente al di sotto, con un clima gradevole e primaverile che a Pasqua farà registrare massime diffusamente superiori ai 15 gradi e, soprattutto a Pasquetta, punte anche intorno ai 20°C.

Per martedì si profila poi un’espansione dell’alta pressione, accompagnata da tempo stabile in tutta Italia e temperature in risalita, mentre secondo gli ultimi aggiornamenti tra mercoledì e venerdì una perturbazione potrebbe attraversare il Paese a partire dal Nord.

Le previsioni meteo per Pasqua 2023

Domani nuvolosità irregolare e variabile con parziali schiarite più probabili al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, sull’alta Toscana, nell’ovest della Sardegna, nel pomeriggio anche nel nord delle Marche. Al mattino possibili piogge o rovesci sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo l’Appennino, in Calabria e nel nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio si attenuano i fenomeni sul medio-basso Adriatico; fenomeni sparsi su Appennino centro-meridionale, versante tirrenico, gran parte del Sud e Sicilia con possibili rovesci o temporali su Lazio, Campania, Salento e sudest della Sicilia. Isolate precipitazioni possibili anche sul Friuli Venezia Giulia e nella Sardegna sud-orientale. Quota neve intorno ai 1.000-1.200 metri sui rilievi friulani e lungo l’Appennino centrale. Alla sera fenomeni in attenuazione.

Nonostante le temperature leggermente inferiori alla media, sarà una Pasqua con un clima gradevole da Nord a Sud e massime diffusamente superiori ai 15 gradi: la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere almeno i 16°C in città come Roma, Torino, Bologna, Genova e Napoli, 17 gradi di massima sono attesi a Milano, 18°C a Firenze e Cagliari.

Soffieranno venti settentrionali localmente moderati al Centro e in Sicilia.

Le previsioni meteo per Pasquetta 2023

Lunedì dell’Angelo con tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna; nuvole più insistenti solo tra Abruzzo e Molise con le ultime precipitazioni al mattino, anche sotto forma di rovesci e con neve in Appennino oltre i 900 metri circa; in giornata nubi alte in arrivo al Nord-Ovest.

Al Sud il tempo rimane instabile con precipitazioni sparse, eccetto su coste campane e sud-ovest della Sicilia; possibili rovesci o temporali in Calabria, al mattino anche nel Gargano; limite della neve sui monti oltre i 1.000-1.400 metri. In serata fenomeni in attenuazione anche al Sud.

Le temperature massime saranno per lo più stabili o in lieve calo al Sud e in Sicilia, mentre in tutto il resto del Paese si prevede un aumento. Roma e Bologna dovrebbero registrare valori massimi di almeno 18 gradi, 19 gradi attesi a Milano e Cagliari; Firenze si spingerà probabilmente fino ai 20 gradi.