Meteo Pasqua: fine settimana tra sole, rapidi temporali e vento

Cosa dobbiamo aspettarci dalle previsioni del tempo per il giorno di Pasqua? Dopo una settimana improntata per lo più sul tempo stabile e soleggiato con temperature da primavera inoltrata, nel weekend pasquale potrebbero esserci dei rovesci in alcune regioni d'Italia accompagnati da venti. Vediamo le località coinvolte.

Meteo Pasqua 2022: piogge e rovesci su parte d'Italia. Le ultime news

Nel corso della Domenica di Pasqua 2022, un fronte freddo farà scendere le temperature, portandole al di sotto della media primaverile, soprattutto sul versante Adriatico. Nelle prossime ore, infatti, dopo aver raggiunto l’apice del caldo con valori tipici di maggio, gradualmente dalla Santa Pasqua le temperature si riporteranno intorno alle medie di marzo.

Per quanto riguarda le previsioni per la giornata di Pasqua avremo per lo più bel tempo al nord, cielo nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Rovesci e temporali sparsi su Calabria e Sicilia, a carattere più isolato qualche debole pioggia anche su Salento e Basilicata. Tempo bello nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in sensibile diminuzione e anche al di sotto della norma, specie nel versante adriatico. Protagonista poi sarà il vento che contribuirà a far percepire temperature più fredde.

Pasquetta 2022 con il sole: le previsioni meteo

Per la giornata di Pasquetta il tempo migliorerà con tendenza ad ampie schiarite anche nelle regioni meridionali, dove continueranno comunque a soffiare moderati venti di Tramontata e Maestrale.

Avremo quindi una giornata complessivamente soleggiata da Nord a Sud, con temperature in calo anche sensibile nelle minime ma con massime quasi ovunque in aumento. Un rialzo termico che dovrebbe poi proseguire anche il giorno successivo. Sembrerebbe quasi una novità perché spesso si dice che a Pasquetta piove sempre. Stando alle previsioni quest'anno non sarà cosi.