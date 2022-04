Meteo Pasqua e Pasquetta: freddo e vento con piogge e temporali in alcune zone, lunedì migliora

Il weekend di Pasqua e Pasquetta 2022 si preannuncia instabile a livello metereologico. Sin dalla giornata di sabato 16 aprile, infatti, buona parte dell'Italia sarà raggiunta da un fronte freddo che comporterà una instabilità dapprima al nord e poi al sud. La situazione dovrebbe migliorare nel lunedì di Pasquetta.

Meteo Pasqua 2022: pioggia e vento da nord a sud

Le previsioni meteo per la domenica di Pasqua 2022 non sono esaltanti. Da sabato 16 aprile è previsto l'arrivo di un fronte freddo al nord con possibili piogge e rovesci che inizialmente interesseranno le zone delle Prealpi lombarde e venete. Non solo, questo clima di aria fredda raggiungerà anche il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Al sud, invece, tempo instabile con prevalenza di nuvole che copriranno buona parte della Calabria e Sicilia con qualche pioggia improvvisa.

Sole e bel tempo in Sardegna e nel resto del paese, anche se possibili rovesci sono previsti nel basso Lazio ed Abruzzo. Le temperature saranno stabili con qualche piccolo aumento delle minime. Venti da moderati a tesi tra il basso ionio e il sud della Sicilia, ma si intensificheranno lungo l'Adriatico.

Per la giornata di Pasqua, domenica 17 aprile, previste forti raffiche di vento lungo le regioni settentrionali dell’Adriatico, ma anche al centro-sud dove l'arrivo anche di aria fredda comporterà un lieve calo delle temperature. Nelle regioni del centro-nord, Campania e Sicilia si prevedono schiarite, mentre altrove si segnalano nubi sparse e qualche isolato caso di pioggia.

Meteo Pasquetta 2022: migliorerà il tempo e temperature in rialzo

La situazione dovrebbe migliorare nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, quando lungo tutto lo stivale ci sarà un clima mite con schiarite e tempo soleggiato da nord a sud. Temperature perlopiù in aumento, mentre in leggero calo le minime.

Dopo la Pasquetta è previsto un rialzo termico con un miglioramento generale che dovrebbe perdurare per diversi giorni.