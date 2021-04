Meteo, Pasqua e Pasquetta 2021 con sole su quasi tutta l'Italia ma calo termico

Pasqua e Pasquetta 2021 saranno due giornate con prevalenza di sole e con un po’ di instabilità in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Calo termico in tutta Italia per l’arrivo di aria più fredda dai Balcani che riporterà le temperature nella norma o leggermente al di sotto sulle regioni del versante adriatico; il freddo sarà accentuato al Centro-Sud da moderati venti settentrionali.

Nella notte tra domani e martedì un fronte freddo proveniente dal Nord Europa (perturbazione n. 3 di aprile) raggiungerà le Alpi e il Nord-Est per poi scivolare rapidamente nel corso della giornata di martedì anche verso le regioni del Centro-Sud. Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un notevole rinforzo del vento ma soprattutto da un generale e sensibile calo delle temperature con un clima che per qualche giorno tornerà di stampo invernale; martedì tonerà anche la neve a quote relativamente basse nel Nord-Est e al Centro.

Da mercoledì la situazione migliorerà con il ritorno a un tempo in prevalenza soleggiato ma con le temperature che torneranno a salire su valori primaverili soltanto nel fine settimana.

Previsione meteo per oggi, domenica 4 aprile, Pasqua

Tempo per lo più soleggiato al Centro-Nord con qualche annuvolamento innocuo al Nord-Ovest, lungo le Prealpi, in Abruzzo, Molise e Lazio meridionale. Maggiore presenza di nuvole all’estremo Sud e nelle Isole maggiori. Instabile con numerosi rovesci o temporali sulla Sardegna centro-meridionale; locali piovaschi possibili anche su interno della Sicilia e rilievi della Calabria; al mattino residue piogge in Campania, Basilicata e Puglia.

Temperature in generale calo, più contenuto nelle due Isole maggiori e in Calabria dove si toccheranno ancora valori massimi vicini ai 20 gradi. Il calo sarà più sensibile nelle altre regioni specie su quelle del versante adriatico. Venti moderati o tesi settentrionali al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi.

Previsione meteo per Pasquetta, lunedì 5 aprile

Giornata di bel tempo in quasi tutta Italia, con un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più in Liguria, nord-ovest della Toscana, Calabria e nelle Isole maggiori; locali piogge nei settori centro-occidentali e sui rilievi del nord-est della Sicilia. In serata peggiora sulle Alpi di confine e nella notte nelle regioni di Nord-Est con il ritorno delle piogge ma anche di nevicate a quote relativamente basse.

Temperature minime in generale calo; massime pomeridiane in leggero rialzo al Nord e nelle aree interne ed appenniniche del Centro-Sud. Venti in prevalenza deboli ma in rinforzo a fine giornata su mari di ponente e alto Adriatico. Mari da mossi a poco mossi, a localmente mossi.