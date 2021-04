Meteo, Pasqua e Pasquetta 2021 con prevalenza di sole ma aria fredda

Per Pasqua e Pasquetta generale miglioramento anche se si dovranno mettere in conto delle residue precipitazioni al Sud e sulle Isole nella giornata di Pasqua e solo in Sicilia nel corso di Pasquetta. L’aria più fredda che nel frattempo sta affluendo sulle nostre regioni sta riportando le temperature verso valori più in linea con la norma, se non addirittura leggermente al di sotto sulle regioni del versante adriatico.

Successivamente, da martedì, si aprirà una fase dal sapore più invernale che primaverile a causa dell’arrivo di un fronte freddo (perturbazione n. 3 di aprile) proveniente dalla Groenlandia, che raggiungerà l’Europa centrale addossandosi alle Alpi già nella notte fra lunedì e martedì, per poi scivolare rapidamente lungo la nostra Penisola.

Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un notevole rinforzo del vento, ma soprattutto da un generale e sensibile calo delle temperature che per qualche giorno torneranno su valori invernali: di fatto, dopo il recente sbalzo verso condizioni di caldo fuori stagione, soprattutto al Centro-Nord, nell’arco di pochi giorni si farà improvvisamente un salto all’indietro di quattro mesi, da un clima da mese di giugno verso condizioni più tipiche del mese di febbraio. Il rapido transito del fronte freddo, nella giornata di martedì determinerà anche una breve fase piovosa con il ritorno della neve a quote relativamente basse al Nord-Est e al Centro.

Previsione meteo per Pasqua 2021

Giornata in prevalenza soleggiata al Centro-Nord, se si eccettua qualche annuvolamento al Nord-Ovest, in Veneto, Abruzzo, Molise e basso Lazio. Nubi più estese e compatte al Sud e sulle Isole maggiori, con possibili isolate piogge o rovesci sulla Sardegna, in Puglia e, nel pomeriggio, anche sui rilievi di Sicilia e Calabria.

Temperature massime in diminuzione e in generale comprese fra 14 e 19 gradi. Ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi.

Previsione meteo per lunedì 5 aprile, Pasquetta 2021

Tempo soleggiato in quasi tutta Italia. Qualche annuvolamento più significativo in Liguria, alta Toscana, Calabria e Isole maggiori, con qualche locale pioggia o rovescio solo nei settori nord e ovest della Sicilia. In serata tendenza a un peggioramento sulle Alpi di confine e nella notte sulle regioni di Nord-Est con il ritorno di piogge e rovesci, ma anche di nevicate a quote relativamente basse.

Temperature minime in ulteriore leggero calo. Massime stazionarie o in leggera ripresa, eccetto in Sicilia e Calabria dove subiranno un calo: valori perlopiù compresi fra 15 e 20 gradi. Venti in temporaneo indebolimento, ma nuovamente in rinforzo a fine giornata. Mari poco mossi o localmente mossi.