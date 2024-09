Meteo, forte ed intensa ondata di maltempo in Italia con temporali e vento forte. Le previsioni

Piogge abbondanti e forti raffiche di vento in arrivo in Italia alle prese con una nuova intensa e violenta ondata di maltempo. La parte centrale della settimana è nel segno di una nuova fase di maltempo complice la tempesta Boris.

Meteo, la tempesta Boris colpisce l'Italia: piogge e maltempo da Nord a Sud

Al via una fase di maltempo in buona parte d'Italia con piogge più diffuse e insistenti principalmente sull’Emilia Romagna e le regioni del versante adriatico. Non solo, le piogge saranno accompagnate da forti raffiche di vento e un calo deciso delle temperature con valori quasi ovunque sotto della norma. La perturbazione si farà sentire fino alla giornata di giovedì 19 settembre con temporali e fresco, mentre da venerdì 20 è previsto un lento e graduale miglioramento.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 17 settembre 2024: nuvole in buona parte del paese con il rischio di piogge da Nord a Sud. Temporali insistenti sono previsti in particolare su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Campania. Le temperature in calo in buona parte del paese.

Nella giornata di mercoledì 18 settembre ancora maltempo con nuvole e piogge, anche intense, in Emilia Romagna, Marche e zone interne del Centro-Sud. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche Puglia, Toscana, Lazio e Isole, mentre uniche eccezioni Alpi, Nord-Est, alta Lombardia e Calabria. Non si escludono criticità ed allerte meteo in particolare tra Emilia Romagna e Marche dove sono previsti accumuli di pioggia importanti.

Che tempo farà in vista del weekend?

La forte ed intensa perturbazione associata alla tempesta Boris comincerà ad attenuarsi da giovedì 19 settembre con un indebolimento dei fenomeni anche se non si esclude il rischio di situazioni potenzialmente critiche tra l’Emilia, la Romagna e le Marche settentrionali per la caduta di piogge abbondanti e insistenti. Nel corso del pomeriggio è previsto un leggero miglioramento anche se non si escludono temporali isolati nelle zone interne del Centro Italia, la Sicilia settentrionale e la Puglia. In lieve aumento le temperature, in particolare nelle regioni del Nord.

Nella giornata di venerdì 20 settembre è previsto ancora maltempo con temporali tra la Romagna e le Marche e nelle prime ore del pomeriggio anche in Sicilia ionica e le Marche. In aumento le temperature in vista del weekend dell'equinozio d'autunno che cadrà il 22 settembre. Ancora incerte le previsioni meteo del fine settimana, anche se la tendenza è sicuramente più tranquilla. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.