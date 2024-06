Meteo, ondata di calore in arrivo, allerta della Protezione Civile: ecco dove e quando

L'Italia è alle prese con la prima intensa ondata di calore dell'estate 2024 e il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 19 giugno 2024 uno stato di allerta caldo per temperature al di sopra dei 40°. Ecco dove.

Allarme caldo in Italia: scatta l'allerta meteo calore

L'anticiclone africano è arrivato in Italia portando la prima ondata di caldo dell'estate con temperature bollenti e valori che superano i 40°. In queste ore il Ministero della Salute ha emesso per mercoledì 19 giugno 2024 uno stato di allerta meteo per il forte caldo al fine di prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Dopo la giornata di martedì 18 giugno che ha fatto registrare la prima impennata delle temperature, la colonnina di mercurio è destinata a salire ancora mercoledì 19 giugno con i valori che sfioreranno e, in alcune città, supereranno i 40°. Il bollettino del Ministero della Salute ha emesso un livello 1 e 2, giallo e arancione, in diverse città.

Nella giornata di mercoledì 19 giugno 2024 scatta l'allerta arancione di livello 2 che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta coinvolge 11 città:

Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Avellino, Caserta, Benevento.

Lo stato di allerta livello 1 di di colore giallo, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio Cagliari dove sono previste temperature tra i 24-33° con una massima di 35°.

Con l'arrivo dell'estate sono previste giornate bollenti con temperature anomale e picchi anche oltre i 40°. Per questo motivo in caso di ondata di calore con tanto di allerta meteo è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e limitare gli spostamenti con l'auto. In particolare devono prestare massima attenzione i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Non solo, è consigliato di arieggiare sempre gli ambienti e tenersi idratati bevendo molto acqua. Ricordiamo che siamo solo all'inizio dell'estate che l'allarme caldo è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni con nuovi stati di allerta meteo.