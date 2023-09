Meteo, nuova ondata di caldo in Italia per l'anticiclone africano con punte di 33-35 gradi

L'Italia deve fare i conti con una nuova e tardiva ondata di calore causata dal ritorno dell'anticiclone africano. Caldo e temperature bollenti lungo tutto lo stivale con picchi di anche 33-35° a conferma che "l'estate non è davvero finita"! Ecco le previsioni meteo del weekend e dei prossimi giorni.

Meteo Italia, caldo e temperature bollenti per l'anticiclone africano

Dopo alcuni giorni di clima instabile e variabile, torna il caldo in buona parte dell'Italia con l'afflusso di una massa d'aria calda e il ritorno dell'anticiclone africano. L'estate non molla la presa nonostante il passaggio di un ciclone. Il secondo weekend di settembre, infatti, è all'insegna del bel tempo con temperature in aumento e valori estivi. A favorire questo clima l'espansione del vasto e robusto anticiclone africano che porterà ad un innalzamento delle temperature con valori di 8-12 gradi sopra la media. Picchi di 33-35° previsti tra sabato e domenica lungo tutto lo stivale con una fase di caldo estivo settembrino.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 8 settembre: sole e bel tempo nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di qualche velatura passeggera solo in Lombardia. Al Sud persiste clima instabile e variabile con il rischio di isolati e brevi rovesci nelle zone interne, orientali e meridionali della Sicilia e lungo l’Appennino calabro. Stabili le temperature con un possibile rialzo termico e valori compresi tra i 27-33°. Per sabato 9 settembre ancora tempo irregolare tra Calabria e Sicilia con annuvolamenti e rischio di piogge, mentre bel tempo nel resto del paese. Le temperature in aumento con le massime che sfioreranno, nelle ore pomeridiane, i 30° da Nord a Sud con picchi di quasi 34-35° nelle Isole.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

L'estate è destinata a durare per buona parte della prossima settimana. Fino alla metà di settembre, infatti, le previsioni meteo delineano un'ondata di calore in arrivo da domenica 10 settembre lungo tutto lo stivale. L'alta pressione è in espansione verso l'Italia e il Mediterraneo centrale favorendo un clima stabile e caldo con temperature tipicamente estive. La colonnina di mercurio arriverà a sfiorare i 30° da Nord a Sud con picchi di 34-35° al Sud.

La nuova ondata di calore settembrina, seppur tardiva, non sarà come quella vissuta a luglio, ma toccherà il suo apice mercoledì 13 settembre con il caldo che si farà sentire tantissimo al Sud. Al Nord e in alcune regioni del Centro, invece, è previsto un calo delle temperature, anche se perdurerà un clima estivo in tutta Italia.