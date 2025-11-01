FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: Ognissanti stabile e mite, domani torna il maltempo. Le previsioni dall'1 novembre

Oggi tempo stabile quasi ovunque, domani brusco peggioramento: arriva la prima perturbazione di novembre!
Previsione1 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Il primo weekend di novembre sarà diviso in due dalle condizioni meteo. Nella giornata di oggi quasi tutta l'Italia godrà di una pausa dalle piogge, nonostante qualche episodio di instabilità più probabile all'estremo Sud e la persistenza di cieli nuvolosi al Nord.
Da domani, domenica 2 novembre, si conferma poi un nuovo peggioramento per l’arrivo al Nord della prima perturbazione di novembre, che al suo passaggio potrà dare luogo a rovesci e temporali anche di forte intensità, dapprima al Nord-Ovest e in seguito al Nord-Est; tornerà anche la neve sulle Alpi intorno ai 2.000 metri, a quote anche inferiori in serata. Saranno coinvolte da una fase instabile anche le regioni centrali, a partire dalla Toscana, e a fine giornata nubi e piogge sparse si spingeranno su Marche, Umbria e Lazio. Lunedì la perturbazione si sposterà al Sud, mentre sul resto del Paese si farà strada un anticiclone che stando alle attuali proiezioni nei giorni seguenti dovrebbe garantire condizioni stabili in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per sabato 1 novembre, giorno di Ognissanti

Giornata con prevalenza di tempo stabile, con cielo parzialmente nuvoloso al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, a parte locali piogge in Calabria. Ampie schiarite tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania; più nuvoloso, a tratti coperto, invece, sulle regioni settentrionali, con la possibilità di qualche debole pioggia su Alpi centrali e Prealpi lombarde, e in Liguria. Temperature in generale rialzo nei valori massimi, localmente oltre la norma climatica. Ventilazione debole, salvo rinforzi sul Mar Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 2 novembre

Rapido e diffuso peggioramento al Nord, con piogge fin dal mattino, tranne in Emilia Romagna; nel pomeriggio rovesci e temporali anche forti soprattutto in Liguria, est Lombardia, Emilia, Veneto, in serata al Nord-Est. Nevicate a quote inizialmente alte sulle Alpi, in calo fino a 1.800 metri di sera nei settori lombardi e orientali; in serata tendenza a miglioramento al Nord-Ovest. Graduale coinvolgimento tra pomeriggio e sera delle regioni centrali con piogge sparse in Toscana, Umbria e Lazio. Nuvolosità irregolare al Sud. Temperature in calo al Nord, venti in rinforzo sui mari di ponente.

