Meteo oggi Milano e Lombardia, allerta arancione per possibili temporali e nubifragi: le previsioni del tempo

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato per la giornata di oggi, domenica 9 giugno 2024, un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per maltempo. Scatta anche il rischio di temporali e nubifragi in diverse zone. Ecco le previsioni meteo.

Allerta Meteo oggi per Maltempo in Lombardia: piogge e rovesci anche a Milano

Scatta l'allarme meteo nella Regione Lombardia per una nuova anomala ondata di maltempo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di allerta arancione per rischio piogge e temporali dalle ore 14 di domenica 9 giugno 2024. L'allerta meteo è prevista in tutta la regione sino alle ore 00. L’intensificarsi dei fenomeni temporaleschi avverrà in particolare dal secondo pomeriggio e nella prima serata.

Il maltempo in tutta la regione Lombardia, città di Milano compresa, è previsto in tutta la giornata di domenica 9 giugno. Ecco nel dettaglio tutte le zone interessate dall'allerta piogge: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta meteo in Lombardia: scatta anche il rischio idraulico

Non solo allerta arancione per maltempo e piogge in Lombardia, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato per domenica 9 giugno 2024 anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 14:00 di oggi sino alla mezzanotte. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Ecco le zone interessate dall'allerta: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Importante: durante tutta la durata dell'allerta meteo è importante che i cittadini non sostino nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.