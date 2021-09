Meteo, oggi giovedì 30 settembre, breve fase di instabilità al Centro-Sud

Il mese di settembre volge al termine nel segno della variabilità sull’Italia ma con un clima in qualche caso dal sapore ancora estivo. La massa d’aria più temperata di origine atlantica che affluisce alle spalle della perturbazione n. 6 si riverserà in parte anche sulla nostra Penisola e sui mari prospicienti, alimentando oggi, giovedì 30 settembre, una breve fase di instabilità atmosferica in alcuni settori del Centro-Sud, ma favorirà altresì un ridimensionamento delle temperature, destinate a riportarsi più vicine alla norma.

A inizio ottobre il clima sarà sempre gradevole, particolarmente al Sud e sul versante tirrenico dove localmente si potranno ancora superare i 25 gradi, di stampo un po’ più autunnale al Nord dove invece il calo termico rispetto a fine settembre sarà più significativo. Nel fine settimana, infine, la prima perturbazione di ottobre si avvicinerà alle regioni occidentali e settentrionali, con un marcato peggioramento a partire da domenica e dal settore di Nord-Ovest, ma si tratta di un’evoluzione ancora molto incerta.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 30 settembre

Su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e regioni centrali tirreniche tempo in prevalenza soleggiato. Su tutte le altre regioni condizioni di variabilità, con un’alternanza di annuvolamenti e schiarite, talvolta anche ampie. La probabilità di brevi rovesci o isolati temporali sarà maggiore in mattinata sull’Emilia Romagna; nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, su basso Lazio, bassa Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature massime in generale lieve flessione, più sensibile in val padana e sul medio-alto Adriatico dove giungeranno venti più freschi da est o di Bora. Il Maestrale resterà teso sul mare di Sardegna e nei Canali delle Isole.

Previsioni meteo per venerdì 1 ottobre

All’estremo Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile, con locali e brevi piovaschi su Puglia meridionale e Calabria; maggiore instabilità sulla Sicilia, con alcuni rovesci o isolati temporali nel corso del pomeriggio. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo una residua nuvolosità a inizio giornata sulle pianure di Nord-Ovest e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo le Prealpi e la dorsale e nubi in moderato aumento sulla Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve flessione: non oltre 22-23 gradi al Nord, fino a 26-27 sulle regioni tirreniche e sulle Isole.