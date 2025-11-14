FacebookInstagramXWhatsApp

Ultimo giorno con l'anticiclone: due perturbazioni in arrivo nel weekend! Le previsioni dal 14 novembre

Da stasera i primi segnali di cambiamento: due perturbazioni investiranno l'Italia nel weekend. Le previsioni meteo
Previsione14 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Quella di oggi sarà l’ultima giornata con l’alta pressione estesa su tutta l’Italia e relative condizioni di stabilità che stanno determinando temperature diurne quasi dappertutto oltre la media, ma favoriscono anche la presenza di nuvolosità compatta e di locali nebbie al Centro-Nord, in qualche caso persistenti, oltre ad una maggiore concentrazione di inquinanti nelle zone di pianura al Nord.

A fine giornata saranno poi visibili i primi segnali di peggioramento al Nord-Ovest, avvisaglie di un cambiamento della situazione meteo atteso nel weekend, con il cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più dinamica sull’Italia, che vedrà il transito ravvicinato di due perturbazioni.
La prima investirà l'Italia sabato, mentre per domenica è atteso l'arrivo della seconda, più intensa: entrambe coinvolgeranno soprattutto il Nord e la Toscana.

Le previsioni meteo per venerdì 14 novembre

Al mattino cielo molto nuvoloso o grigio per nubi basse, foschie e possibili nebbie su pianure e coste al Nord, in Toscana, e Umbria; sereno o poco nuvoloso altrove, con locali banchi di nebbia in Campania e Salento. Nel pomeriggio nuvole in parziale diradamento, ma più insistenti in Piemonte e Liguria, con pioviggine sulle Liguria centrale. Dalla sera nubi di nuovo in aumento in Lombardia, Venezie e Toscana; piogge sparse nelle regioni di Nord-Ovest. Temperature minime in leggero rialzo al Nord, massime in calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Sud e Isole. Venti di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 15 novembre

Piogge diffuse e di moderata intensità di notte al mattino al Nord-Ovest, in estensione già in mattinata, più deboli, a Toscana, Nord-Est ed Emilia; da nuvoloso a coperto anche nel resto del Centro, nubi sparse e schiarite al Sud. Nel pomeriggio piogge intermittenti al Nord, ma con rovesci e temporali tra Liguria e alta Toscana; parzialmente nuvoloso con spazi di sereno in Emilia Romagna e Centro-Sud; sole in Sardegna. Temperature minime in rialzo. Massime in calo nelle aree più piovose del Nord, in aumento in Emilia Romagna, Centro e Isole. Ventoso per venti meridionali sui mari di ponente, Ionio e Isole.

