Meteo: oggi (8 ottobre) maltempo diffuso al Centro-Nord

La perturbazione atlantica (numero 2 di ottobre) in transito sulla nostra Penisola, nelle prossime ore di questo giovedì 8 ottobre porterà diffuso maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con la possibilità di temporali localmente anche intensi, mentre al Sud protagonista sarà ancora il caldo anomalo, con temperature che in alcuni casi faranno registrare valori tipicamente estivi.

Tuttavia, anche nelle regioni meridionali presto le condizioni meteo cambieranno, perché la perturbazione, nello scivolare lentamente lungo il nostro Paese, domani (venerdì 9) raggiungerà anche il Sud e porterà maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali e nelle Isole e un sensibile abbassamento delle temperature in quasi tutta Italia.

Sabato 10 la perturbazione porterà ancora numerosi acquazzoni e temporali al Centro-Sud mentre domenica 11 abbandonerà la nostra Penisola, lasciando dietro di sé solo un po’ di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 8 ottobre

Nuvole in tutta Italia, anche se nella prima parte del giorno non mancheranno i momenti soleggiati, almeno al Sud. Nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord, la Campania e la Sardegna, più diffuse e insistenti al Nordest e regioni centrali tirreniche, con temporali anche intensi su Venezie, Toscana e Lazio; isolati scrosci di pioggia e temporali anche su Puglia meridionale e Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in sensibile calo nelle regioni centrali tirreniche e Sardegna; ancora caldo anomalo al Sud, con punte attorno a 30 gradi. Ventoso su tutti i mari per venti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 9 ottobre

Nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nordovest e Venezie. Piogge sparse al Nordest, Lombardia Orientale e gran parte del Centro-Sud e Isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità; al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure.

Temperature massime in calo in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali.