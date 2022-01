Foto di Pexels da Pixabay

Le previsioni meteo preannunciano nuovo gelo in arrivo dai Balcani con neve anche a quote basse per lunedì 24 gennaio. Sarà un inizio settimana all'insegna del clima invernale e anche della neve su parte della Penisola per un secondo impulso di aria fredda dopo quello precedente. L'Italia si spaccherà sostanzialmente in due. Su una parte permarrà l'anticiclone proteggendo le varie regioni e confermando temperature più miti. Dall'altra, invece, arriveranno precipitazioni e venti freddi con neve sulle regioni dell'Adriatico.

Meteo: arriva il gelo dai Balcani

Le previsioni meteo annunciano gelo in arrivo dai Balcani sulle zone del medio Adriatico e sull'estremo Sud peninsulare. I nostri esperti annunciano precipitazioni nevose fino a quote molto basse, probabilmente anche al piano sulle zone interne del medio basso Adriatico e non solo anche sulla Campania e la Calabria settentrionale.

Si preannuncia l'arrivo della neve perfino in Sicilia. Fiocchi bianchi cadranno a quote collinari con episodi fino a bassa quota sul Messinese. Sul versante Nord-Ovest permarrà l'alta pressione con nebbie in pianura e sole nel resto delle zone, ma soprattutto con temperature più miti. Insomma tempo stabile con pochi e sporadici annuvolamenti. Freddo e gelo abbracceranno inoltre le regioni centrali tirreniche e il Nord soprattutto nelle ore notturne.

Meteo con gelo e neve: le previsioni per il primo giorno della settimana

Con l'avvicinarsi dei Giorni della Merla, tornano gelo e neve sull'Italia, anche se non su tutta la Penisola. Colpa, come già anticipato, dell'aria fredda in arrivo direttamente dai Balcani.

La settimana, l'ultima di gennaio 2022, prende il via con nebbie e gelate diffuse al mattino sulla Val Padana. Nel settore centrale, soprattutto lungo il Po, le nebbie copriranno il sole anche nelle ore centrali della giornata.

Sono previsti annuvolamenti sulla Liguria e tra Veneto e Friuli, ma senza fenomeni. Nuvoloso sulla Sardegna orientale con qualche isolata pioggia.

Neve al Centro Sud: ecco le regioni coinvolte fai fiocchi bianchi anche a quote basse

La neve raggiungerà l'Umbria con fiocchi deboli fino a quote collinari e nel pomeriggio abbraccerà l'Abruzzo fino a bassa quota. Nevicate, fino a bassa quota, sono previste, infine, sulle zone interne di Molise Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale.