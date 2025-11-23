FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuova settimana al via con maltempo, forti venti e aria fr...

Meteo, nuova settimana al via con maltempo, forti venti e aria fredda

Una perturbazione determinerà un peggioramento del tempo su molte regioni, favorendo l'afflusso di aria fredda. clima invernale soprattutto al Nord. Le previsioni meteo del 24-25 novembre
Previsione23 Novembre 2025 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it
Previsione23 Novembre 2025 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it

Una nuova perturbazione (la n.9) comincerà a interessare i settori occidentali nella  notte, per poi estendersi a gran parte del Paese entro lunedì, con fenomeni più insistenti e intensi lungo il versante tirrenico, in Sardegna e all’estremo Nord-Est. Si verificheranno nuove nevicate a bassa quota sulle Alpi, con clima ancora invernale al Nord, mentre al Centro-Sud si prevede un rialzo termico con valori che torneranno più vicini alla media, soprattutto nel versante adriatico, su quello ionico e sulle Isole, grazie al rinforzo dei venti di Libeccio. Alle spalle di questo impulso perturbato, a breve distanza, un’altra perturbazione (la n.10 del mese) martedì raggiungerà il Mediterraneo centrale rinvigorendo il maltempo con precipitazioni diffuse, ancora una volta più intense e insistenti lungo il versante tirrenico. Mercoledì, nonostante l’allontanamento del fronte perturbato, l’atmosfera resterà un po’ instabile a causa della formazione di un vortice depressionario che sarà efficace soprattutto al Centro-Sud. Questa area di bassa pressione richiamerà correnti fredde settentrionali che daranno luogo a un nuovo generale calo termico con il clima che tornerà invernale in tutto il Paese fino almeno al prossimo fine settimana. Nel frattempo, sempre da mercoledì, un altro impulso potrebbe farsi strada verso le regioni meridionali portando precipitazioni a tratti intense.

Previsioni meteo per lunedì 24 novembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con delle parziali aperture all’estremo Sud. Piogge diffuse al Nord-Est, Lombardia orientale, regioni tirreniche, zone interne del Centro e Sardegna; nevicate a bassa quota lungo l’arco alpino, oltre 700-1200 metri nell’Appennino settentrionale. Possibili anche dei temporali lungo le coste tirreniche. Fra pomeriggio e sera estensione delle precipitazioni al medio e basso Adriatiche e zone interne del Sud; quota neve in rialzo a 700-1000 metri sulle Alpi, ma con tendenza ad esaurimento delle nevicate in serata. Temperature minime quasi dappertutto in aumento; massime senza grandi variazioni al Nord, in crescita nel resto del Paese grazie anche ai venti meridionali in rinforzo.

Previsioni meteo per martedì 25 novembre

Tempo stabile al Nord-Ovest, Emilia e Toscana, con schiarite sempre più ampie soprattutto dal pomeriggio. Qualche iniziale schiarita anche fra Sicilia e Calabria. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale su medio e basso Tirreno dove non si escludono fenomeni molto intensi, in particolare sulla Campania e zone limitrofe. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 800-1200 metri. Precipitazioni meno probabili nei settori ionici dove, però, arriveranno in serata. A fine giornata fenomeni in parziale attenuazione. Temperature minime in aumento, eccetto al Nord-Ovest. Massime per lo più in rialzo, tranne in Sardegna: valori piuttosto miti con punte intorno ai 20 gradi al Sud e in Sicilia. Venti forti di Libeccio al Meridione, di maestrale in Sardegna. Fino ad agitati i mari occidentali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 23 novembre in prevalenza stabile poi tornano pioggia e neve
    Previsione23 Novembre 2025

    Meteo, 23 novembre in prevalenza stabile poi tornano pioggia e neve

    Breve tregua ma è in arrivo una nuova perturbazione. Clima invernale al Nord con valori sotto la norma. Le previsioni meteo del 23-24 novembre
  • Meteo, 23 novembre con breve tregua poi nuove perturbazioni e freddo
    Previsione23 Novembre 2025

    Meteo, 23 novembre con breve tregua poi nuove perturbazioni e freddo

    Domenica poche piogge sul versante tirrenico. Temperature ancora sotto le medie stagionali. Le previsioni meteo del 23-24 novembre
  • Meteo, domenica 23 novembre freddo invernale e molto vento: le previsioni
    Previsione22 Novembre 2025

    Meteo, domenica 23 novembre freddo invernale e molto vento: le previsioni

    Temporaneo miglioramento sull'Italia con poche piogge residue. Temperature ancora sotto la norma. Le previsioni meteo del 23-24 novembre
  • Meteo, vortice invernale sull'Italia: freddo, vento e neve
    Previsione22 Novembre 2025

    Meteo, vortice invernale sull'Italia: freddo, vento e neve

    Area di bassa pressione con maltempo su gran parte del Centro-sud e Isole e nevicate a quote insolitamente basse. Migliora al Nord con clima invernale. Le previsioni meteo del 22-23 novembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fredda
Tendenza23 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fredda
Circolazione depressionaria sull'Italia con fasi di maltempo e nuovo afflusso di aria fredda: temperature sotto la norma al Centronord e Sardegna. La tendenza meteo
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza22 Novembre 2025
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Nuove perturbazioni in vista con ulteriore afflusso di aria fredda: le temperature oscilleranno su valori sotto la norma soprattutto al Nord. La tendenza meteo
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
Tendenza21 Novembre 2025
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Novembre ore 02:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154