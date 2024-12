Meteo, nuova perturbazione in vista alla fine della prossima settimana: la tendenza da mercoledì 11

Nella fase centrale della settimana il vortice ciclonico attualmente in azione sull’Italia tenderà ad allontanarsi temporaneamente verso ovest, favorendo una parentesi meteo più stabile.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Secondo le attuali proiezioni, mercoledì 11 il tempo sarà in prevalenza asciutto, senza piogge in gran parte dell’Italia ma con pochi isolati rovesci marittimi che potrebbero lambire in forma occasionale le coste sul medio Adriatico, sul settore tirrenico tra il Lazio e la Calabria, nel nordovest della Sardegna e nel Trapanese.

Prevarrà ancora una nuvolosità sparsa anche nelle zone appenniniche, mentre altrove prevarranno le schiarite. Il clima sarà invernale al Nord con possibili deboli gelate notturne anche in pianura; le massime saranno per lo più in rialzo al Centro-Sud. Anche i venti saranno in temporaneo indebolimento, al più localmente moderati sui mari, specie il Ligure.

Giovedì la stessa depressione - che nel frattempo resterà ben attiva tra la Spagna e il Mediterraneo occidentale - potrebbe di nuovo coinvolgere con un fronte instabile le Isole maggiori, influenzando in serata anche la Calabria con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Sul medio Adriatico e in Appennino prevarranno le nuvole ma con scarso rischio di fenomeni. Altrove molte le schiarite con possibile formazione di nebbie notturne nella fascia centrale della Val Padana a cavallo del Po. Temperature per lo più in lieve aumento, anche per effetto di venti da moderati a forti in intensificazione sui mari di ponente.

L’evoluzione tra venerdì e il fine settimana è ancora affetta da molta incertezza, ma probabilmente assisteremo a un maggiore coinvolgimento in termini di nuvole e locali precipitazioni del settore peninsulare e, più marginalmente, del Nord-Ovest e dell’Emilia Romagna. Per maggiori dettagli bisognerà però attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.