Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo, ma torneranno anche i temporali al Nord

Le ultime previsioni meteo indicano una nuova ondata di caldo in arrivo. Da quando? Già da questa settimana, ma nel prossimo weekend torneranno, secondo le ultime tendenze, anche i temporali al Nord. Ecco tutte le ultime news in ambito meteorologico per scoprire come sarà il mese di agosto appena iniziato e cosa dovremo aspettarci.

Previsioni meteo: il progressivo rinforzo dell'anticiclone

Agosto inizia con un progressivo rinforzo dell'anticiclone africano che, soprattutto da metà settimana, riporterà la colonnina di mercurio a salire e il caldo intenso in tutta Italia.

Dopo i temporali che hanno colpito Nord e Sud negli ultimi giorni, l’alta pressione tornerà pertanto gradualmente a occupare l’Italia. Dobbiamo aspettarci giornate ricche di sole e un po’ di instabilità sulle zone montuose. Temperature di conseguenza pronte a salire nuovamente. Come annunciato nella parte centrale della settimana il grande caldo si farà sentire di nuovo in gran parte. Il termometro, in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud, supererà molto facilmente i 35 gradi arrivando a picchi di 40 gradi.

Da sabato 6 agosto, però, qualcosa cambierà. Oltre al grande caldo, secondo le ultime tendenze meteo, ritorneranno anche i temporali. Le temperature, pertanto, si abbasseranno o saranno quantomeno destinate a tornare su valori normali per il periodo dapprima al Nord e solo dopo anche al Centro-Sud.

Il meteo dei prossimi giorni

La giornata di martedì 2 agosto sarà caratterizzata dall'alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord per il passaggio di nubi ad alta quota e per lo sviluppo da metà giornata di nuvolosità cumuliforme su zone alpine, e zone interne del Centro. E' previsto qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennino centro-settentrionale.

Mercoledì 3 agosto, invece, il tempo sarà soleggiato su tutta Italia. Solo nel pomeriggio si presenterà un po' di nuvolosità soprattutto sulle aeree montuose di Alpi e Appennini. Le temperature saranno in generale stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi per lo più tra i 30 e i 35 gradi. Si potranno toccare picchi di 37-38°C:

nelle aree interne della Sardegna

in quelle della Toscana

nelle aree interne del Lazio

nelle zone interne dell'Umbria

Nei giorni successivi il caldo sarà destinato a intensificarsi in tutta Italia, dando il via alla quinta ondata di caldo della stagione il cui apice sarà tra venerdì e sabato. Non si tratterà di una lunga ondata di caldo. Le cose cambieranno già tra sabato e domenica. Per ulteriori dettagli occorrerà attendere ancora qualche giorno in modo che le tendenze possano apparire più chiare.