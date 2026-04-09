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Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza

Dopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile
Tendenza9 Aprile 2026 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
Tendenza9 Aprile 2026 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana osserveremo la nascita di una profonda area di bassa pressione (con relativa circolazione in senso ciclonico dei venti) sul Mediterraneo centro occidentale. Questa circolazione tra lunedì e martedì finirà per influenzare le condizioni meteo di tutte le regioni italiane, sia per l’arrivo di alcune piogge, sia per il rinforzo dei venti, che, particolarmente nella prima fase del peggioramento, saranno in prevalenza sud orientali (scirocco). Le temperature quindi resteranno primaverili, con una tendenza ad abbassarsi gradualmente all’inizio della prossima settimana verso valori generalmente più vicini alle medie stagionali rispetto alle anomalie sensibilmente positive osservate nei giorni scorsi sui settori occidentale del Paese.

Tendenza meteo: tra domenica e l'inizio della settimana torna il maltempo ma non arriva nessuna ondata di freddo

Domenica 12 probabile aumento della nuvolosità su tutte le regioni, in un contesto dove non mancheranno schiarite ancora ampie, specialmente in Sicilia e sulle regioni peninsulari. In giornata possibilità di deboli piogge sulle Alpi occidentali piemontesi. La sera possibile intensificazione delle piogge sul Piemonte occidentale, qualche pioggia in arrivo anche sul Piemonte settentrionale e sulla Valle d’Aosta; rovesci non esclusi nel sud della Sardegna.
Sensibile rinforzo della ventilazione per venti da tesi a forti prevalentemente da est-sudest sulle isole e sui mari circostanti; venti di Scirocco in graduale intensificazione anche in Calabria, sui mari Ionio e Adriatico. Temperature: in calo nei valori massimi sull’estremo Nordovest e in Sardegna, in aumento su Toscana, Lazio, Campania.

Lunedì 13 la circolazione di bassa pressione formatasi domenica sul Mediterraneo centro occidentale si muoverà lentamente verso la penisola italiana spostando il suo centro nei pressi del Mar Tirreno. Al mattino piogge molto probabili sulle aree alpine occidentali, ma possibili anche sulla Sardegna e sul resto del Nordovest, in particolare sulla Lombardia nordoccidentale. Nella seconda parte del giorno probabilità di piogge in moderato aumento anche sul resto del Paese, in particolare sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, sull’Appennino emiliano. Forti venti di scirocco sul mar Ionio, Scirocco a tratti forte anche sull’Adriatico centrale e meridionale. Il clima resterà mite, benché con temperature massime più contenute nelle aree interessate dal peggioramento.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Aprile ore 15:04

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