Meteo, nuova fase di maltempo e rischio nubifragi. Le previsioni da martedì 9 settembre

Tempo in peggioramento sull’Italia, a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna, a causa di una estesa e intensa perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre).

La parte più attiva del sistema frontale ci investirà tra martedì notte e giovedì: durante questa fase bisognerà prestare la massima attenzione alle precipitazioni intense attese, anche sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi, che potranno generare situazioni di grave criticità.

Nell’arco delle prossime 36-48 ore si prevedono quantitativi totali fino a 100-150 mm al Nord e sul versante tirrenico tra la Toscana e la Campania.

Ai margini dovrebbero restare le estreme regioni meridionali e la Sicilia, con precipitazioni generalmente più scarse attese tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, quando al Nord-Ovest, al Centro e sulla Sardegna si andrà incontro ad un graduale miglioramento.

Le previsioni meteo per martedì 9 settembre

Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia tempo inizialmente ancora abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in aumento nella seconda parte della giornata. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, a tratti anche densa ed estesa, con precipitazioni più probabili dal pomeriggio al Nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, in estensione in serata alle Marche. Possibili temporali, in particolare sulla Toscana, al Nord-Est e in Sardegna.

Temperature massime in leggero calo su Alpi, Nord-Ovest, Toscana e Sardegna; clima ancora estivo, con picchi intorno o poco oltre i 30 gradi, su medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Valori inferiori alla norma al Nord-Ovest. Venti da deboli a localmente moderati meridionali, con prevalenza dello Scirocco.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 settembre

Tra la notte e il mattino ulteriore marcato peggioramento al Centro-Nord e sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche sotto forma di intensi rovesci e con temporali più probabili nel settore tirrenico, su Liguria di levante ed estremo Nord-Est.

Attenzione: sarà elevato il rischio di nubifragi, con conseguenti gravi criticità.

Maggiore variabilità al Sud e sulla Sicilia, con ancora un po’ di sole in mattinata e locali precipitazioni nel pomeriggio-sera: più probabili, localmente intense e temporalesche, sulla Campania. In serata tendenza ad un miglioramento al Nord-Ovest, Emilia Romagna, gran parte del Centro e in Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, Campania e Sardegna; nel resto del Sud e in Sicilia si potranno ancora toccare punte di 33-35 gradi. Venti meridionali da moderati a forti su tutti i mari, che diverranno molto mossi o agitati.