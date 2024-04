Meteo, arriva una nuova fase di caldo estivo: ecco dove e quando

L'Italia si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'anticiclone con tempo stabile e sole da Nord a Sud. In aumento anche le temperature che nella giornata di domenica raggiungeranno valori di inizio estate. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, weekend di sole e temperature in aumento in Italia

L'alta pressione ritorna protagonista in Italia nel secondo weekend di aprile con un deciso e generale miglioramento del tempo da Nord a Sud. Caldo e sole lungo tutto lo stivale con le temperature in aumento con valori che sfioreranno anche i 30°. Una vera e propria anomalia termica visto che la colonnina di mercurio farà registrare scarti di anche 10-12° rispetto alla media del periodo. Tempo stabile a caldo per tutto l'inizio della prossima settimana, ma tutto cambia con un generale peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa, la numero 3 del mese.

Ma entriamo nei dettagli con venerdì 12 aprile 2024: bel tempo con sole da Nord a Sud. Qualche residua nuvolosità si registra solo a quote medio-alte in trasferimento dalle regioni peninsulari. Temperature in aumento ovunque con i valori che supereranno i 20° e picchi di anche 25-26°. Anche sabato 13 aprile bel tempo in tutte le regioni con cielo sereno e caldo anomalo con con valori massimi pomeridiani fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura lontane dal mare del Centro-Nord e delle Isole.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Il caldo sarà l'indiscusso protagonista del weekend. Anche domenica 14 aprile bel tempo con sole e temperature estive complice il dominio dell'alta pressione. Cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di qualche modesta velatura passeggera al Nord e in Sicilia, mentre nelle prime ore del mattino non si escludono foschie dense o locali banchi di nebbia tra il sudest della Lombardia, il basso Veneto e il Polesine. Le temperature saranno ancora alte con i valori che superano di 10° la media del periodo. Anche in montagna lo zero termico raggiungerà quote fino ai 3800-4000 metri.

Da lunedì 15 aprile l'anticiclone comincerà ad indebolirsi con l'arrivo del primo fronte nuvoloso che interesserà il settore alpino e buona parte delle regioni del Nord dove sono previste nuvole. Anche al Sud è previsto un peggioramento con il rischio di piogge in Sicilia. Da martedì 16 aprile clima instabile in buona parte del paese con il rischio di piogge al Sud e in alcune regioni non si escludono rovesci e temporali anche importanti.