Meteo, nubifragio a Cannes: allagamenti in tutta la città e macchine trascinate dall’acqua: il video

Una forte ed intensa ondata di maltempo ha colpito anche la Costa Azzurra e in particolare la cittadina di Cannes travolta da un violentissimo nubifragio. Danni e disagi alla circolazione, ma anche in città per la presenza di allagamenti e strade diventate come dei fiumi. La situazione.

Alluvione a Cannes: allagamenti, strade come fiumi e macchine travolte. Il video

Una violenta alluvione ha colpito nella giornata di lunedì 23 settembre la ridente Cannes, località turistica situata sulla Costa Azzurra e famosa per il festival internazionale del cinema. Piogge torrenziali e battenti sono cadute facendo registrare danni e disagi importanti in tutta la località. Basti pensare che, dati alla mano, La chaîne Météo ha comunicato che sono caduti in poche ore l’equivalente di un mese di pioggia in poche ore. In alcune zone di Cannes si è registrato anche il record di 18 millimetri d’acqua in soli 12 minuti, 26 millimetri in un'ora.

L'alluvione ha trasformato le strade della località turistica in veri e propri fiumi che hanno travolte le automobili in strada bloccando anche la circolazione. Diverse le strade chiuse al traffico per allagamenti e tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture. Anche ad Antibes, una città tra Cannes e Nizza lungo la Costa Azzurra, si sono registrati disagi per allagamenti delle strade, ma senza danni importanti.

Alluvione a Cannes, la polemica del sindaco sui social

L'alluvione che ha colpito la città di Cannes è stata immortalata con una serie di video e foto pubblicate sui social. Tra queste c'è anche quella del primo cittadino David Lisnard che ha condiviso sui profili social delle immagini spaventose del nubifragio. Non solo, il sindaco di Cannes ha criticità anche la totale assenza di comunicazione da parte delle autorità competenti in merito alla possibilità di un tale evento metereologico.

⚠️ Cannes. Aucune alerte reçue, aucun modèle météo en anticipation, une situation gérée sur le terrain par les équipes municipales. Cellule de crise activée ce matin tôt. Consultez Ville de Cannes sur les RS. Rétablissement de la situation dans la matinée. Courage à nous tous pic.twitter.com/Dphvp9Cdta — David Lisnard (@davidlisnard) September 23, 2024

«Nessun avviso ricevuto, nessuna previsione meteorologica accurata. Le squadre comunali hanno dovuto affrontare la situazione sul campo» ha scritto David Lisnard su X. Il sindaco di Cannes ha poi aggiunto: «siamo stati colti di sorpresa, non c’è stata alcuna allerta dalla prefettura o dai servizi meteorologici. Non è normale che non ci fosse alcuna anticipazione. Abbiamo ricevuto l'allarme un'ora dopo il temporale. Aspettiamo spiegazioni».

Un messaggio di allerta meteo era stato comunicato ai cittadini tramite SMS e social media solo dalle ore 7:30 dal centro di crisi. Intanto visto l'allarme maltempo sono state chiuse alcune scuole: i licei Coteaux e Carnot, il collegio Émile Roux e la scuola Orangers a Le Cannet in attesa di comunicazioni.